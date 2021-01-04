В московском метро впервые в новейшей истории наняли на работу женщин-машинистов

До этого работа машиниста была в списке работ "опасных для жизни" и женщин на нее не допускали

Впервые в XXI веке к работе машиниста московского метро были допущены женщины. Обучение заняло почти год, курсы открылись 1 февраля 2020 года. Об этом пишет Meduza.

"С 1 января 2021 года в соответствии с приказом Министерства труда женщины теперь допущены к управлению поездами Московского метрополитена. В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола", заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Свою работу женщины-машинисты начали на Филевской ветке, где на линию выпущены самые современные поезда.

Интересно, но работа машиниста метро не всегда была сугубо мужской. С 1936 года в СССР женщины работали машинистами, эта тенденция сохранялась и во время Второй Мировой войны, когда мужчины ушли на фронт. Однако в начале 80-х женщин в кабину состава допускать перестали, объяснив запрет тяжелыми нагрузками.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил изменения в правилах тем, что сейчас поезда стали современней и комфортней в плане управления и в плане безопасности. Примечательно, что работа водителем трамвая, автобуса и троллейбуса опасной для женщин не считается.

В Украине ситуация обстоит иначе, после обретения независимости запрет на женщин-машинистов был снят, однако за всю историю Киевского метрополитена машинистом работала только одна женщина. Также еще одна женщина работает инструктором по маневровой деятельности машинистов.

"У нее есть права машиниста, она учит других совершать разные маневры в депо. Если сравнивать с машиной, поезд после заезда в депо нужно отогнать, "припарковать". Этим занимаются специальные люди, когда у машинистов пересменка и окончание рабочего дня. Вот таких людей и учит эта женщина, но на маршруты она не выходит", — рассказывали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Также там отметили, что никаких запретов или дискриминации по гендерному признаку здесь нет: женские кандидатуры на должность машиниста рассматриваются, когда идет отбор. Но желающих стать машинистами девушек и женщин нет. Играет роль и такой фактор, как декрет. Сначала девушке придется долго учиться на машиниста, а потом, уйдя в декрет, она спустя года полтора уже не сможет сразу же выйти на работу, так как в этом деле нужна постоянная практика.

В 2018 году, пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон напоминала, что они готовы взять на работу машиниста-женщину.

"Мы поддерживаем инициативу ООН HeForShe, которая касается вопроса равенства полов. Мы ожидаем, что найдется женщина, у которой будет мечта, определенные знания и навыки, чтобы осваивать профессию машиниста", — сообщила Макогон.

Впрочем, она признала, что для такой работы у женщин должна быть серьезная мотивация и огромное желание, ведь профессия машиниста очень тяжела.

"У машинистов это постоянное нахождение под землей, достаточно большая физическая и эмоциональная нагрузка. С точки зрения эмоций, машинист – это первый человек, который сталкивается с любой непредвиденной ситуацией в метрополитене. Например, пассажир на колеях. С точки зрения физической, машинист — это человек, который за 2-3 минуты должен диагностировать любую поломку и, по возможности, ее устранить", — объяснила Наталья Макогон.

Кроме устойчивой психики и готовности тяжело работать, для машинистов еще есть и серьезные требования в плане здоровья.

"Должно быть хорошее зрение, слух, давление. Все физические параметры должны быть в очень хорошем состоянии, потому что это профессия, которая изматывает. Машинист – это у нас наиболее ответственная профессия. Женщин с мечтами ее освоить не так много, но мы надеемся, что будут", — отмечала Наталья Макогон.