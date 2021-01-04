Суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Судья пояснила, что экстрадиция Ассанжа в США может нанести вред его психическому здоровью и привести его к самоубийству.

Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ВВС.

Судья заблокировала запрос из-за опасений по поводу психического здоровья Ассанжа и склонности к самоубийству в США.

"Согласно общему впечатлению, он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее", — отметила окружной судья Ванесса Барайцер.

По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

Защита Ассанжа будет требовать его освобождения под залог.

11 апреля 2019 года Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks.

Он говорит, что эта информация раскрыла злоупотребления со стороны военных США. Но прокуратура США заявляет, что утечка секретных материалов подвергает опасности жизни, и поэтому США потребовали его экстрадиции из Великобритании.