Новый вызов Маску: россиянам пообещали беспилотный трамвай в 2022 году

Эксперты скептически отнеслись к подобным планам предприятия, отметив, что подобный транспорт России не понадобится еще лет 20

Генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода, который входит в структуру "Роскосмоса", Роман Новиков заявил, что уже в следующем году предприятие намерено собрать первый в России беспилотный трамвай, передает ТАСС.

"Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться", — цитируют Новикова СМИ.

По его информации, завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

О намерениях создать беспилотный трамвай в "Роскосмосе" говорилось уже не раз. Например, глава корпорации Дмитрий Рогозин еще в марте 2019 года анонсировал создание первого трамвая-беспилотника с медицинским оснащением для регионов, заявляя, что его сборка уже началась.

"В нем будет 2–3 вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание", – рассказывал Рогозин.

Правда, дальше слов дело пока не пошло, а сроки создания беспилотного трамвая снова подвинули. В свою очередь гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов и вовсе уверен, что в ближайшие 20 лет такой транспорт России не понадобится, потому что законодательство не позволяет запустить систему беспилотников, и половина стрелочных переходов на путях по всей стране переключаются в ручном режиме.

Отметим, глава "Роскосмоса" считает, что госкорпорация работает в условиях недостатка финансирования и отсутствия в Минфине энтузиастов космоса. По его словам, бюджет американского NASA примерно в 12 раз больше, а про Китай и речи нет. Он также считает, что американские космические корабли "лучше распиарены", и ему часто это ставят в упрек.

На пресс-конференции после запуска космического корабля Crew Dragon, Маск сказал что "батут работает". Так он прокомментировал высказывание Рогозина о том, что США буду доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута после введения санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичной продукции в РФ.