Греческая православная церковь обращается в суд, чтобы открыть храмы на Крещение – СМИ

Между властями Греции и синодом Элладской церкви разгорелась перепалка, которую в настоящее время пытаются переместить в юридическое поле.

Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение. Этому предшествовало решение властей об ужесточении и продлении до 11 января карантина на всей территории страны.

Как сообщает информагентство "РИА-новости", синод под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник, 4 декабря на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник Богоявления (Крещения) как меры борьбы с распространением пандемии Covid-19.

Главный церковный орган единогласно постановил, что храмы в праздник должны быть открыты, как это было согласовано ранее, и направил письмо протеста правительству Греции.

"Синод направляет письмо протеста правительству Греции, считая диалог уникальным средством решения вопросов, касающихся отношений государства с религиозными общинами в греческом государстве", – сообщалось в церковном документе.

Ответ правительства Греции на обращение Элладской оказался категоричным – с 3 января церкви будут закрытыми для верующих и точка: "Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с коронавирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила вернуться к прежнему режиму ограничений уже на текущей неделе".

В правительстве подчеркнули, что эти меры профилактики распространения пандемии в стране являются обязательными и выразили надежду, что Церковь с пониманием отнесется к сложившейся ситуации.

Как передает греческий телеканал "Skai", в связи отказом правительства идти на уступки Элладская православная церковь обратится в Государственный совет Греции против решения властей о закрытии храмов на Богоявление. Согласно циркуляру, который Синод якобы уже разослал в грецкий церкви, в день Богоявления 7 января церкви будут открыты для верующих. При этом церковь "немедленно обращается в Государственный совет" в связи с решением правительства закрыть церкви для прихожан.

В циркуляре также отмечается, что присутствие верующих в церквях во время празднования Богоявления будет определяться из расчета 1 человек на 15 квадратных метров с расстоянием минимум в 2 метра между прихожанами.

Напомним, согласно новым антипандемическим мерам, правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы затем безопасно открыть школы. Таким образом, с 3 января церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, не будет освящения вод на открытом воздухе. До этого решения было постановлено, что карантин завершится 7 января.