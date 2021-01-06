В США умерла последняя вдова ветерана Гражданской войны

Гражданская война в США, или Война Севера и Юга, закончилась в 1865 году. Но…

Последняя вдова ветерана Гражданской войны в США умерла в возрасте 101 год — и все равно она не могла быть свидетельницей исторических событий и современницей Скарлетт О`Хара.

Разгадка заключается в следующем: Хелена Виола Джексон вышла замуж за 93-летнего кавалериста Джеймса Болина в 17 лет. Об этом пишет NYpost.

Джеймс Болин был ветераном Гражданской войны в США, которая длилась с 1861 по 1865 год между Союзом 20 штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, оставшихся в Союзе, с одной стороны — и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга с другой.

Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 года и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 года. В ходе войны произошло около 2 тысяч мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США, включая Вторую мировую войну.

Болин был кавалеристом, он записался на военную службу в возрасте 18 лет, согласно военным протоколам, когда началась война. Он сражался с 13-м, так и с 14-м кавалерийским полком ополчения. В штате Миссури были силы Конфедерации и Союза, однако Болин сражался на стороне "северян".

[ + – ] Ветеран Гражданской войны Джеймс Болин в 1930-е гг.

Члены ополчения штата Миссури были набраны из штата Миссури, но вооружены федеральным правительством. Однако они были обязаны иметь своих лошадей. Они сражались почти исключительно в штате Миссури, особенно в битве при Вестпорте — одном из крупнейших сражений к западу от Миссисипи, иногда называемом Западным Геттисбергом.

[ + – ] Битва при Вестпорте

Сражение произошло 23 октября 1864 года в современном Канзас-Сити, штат Миссури, и привело к решающему поражению сил Конфедерации.

Ополчение штата Миссури также участвовало в битве при Майн-Крик, крупнейшем кавалерийском сражении к западу от реки Миссисипи, в котором участвовало около 10 000 солдат.

Овдовевший Болин был близким другом отца Хелены Виолы Джексон. Его первую жену звали Элизабет Дэвенпорт Болин, пара поселилась в Ниангуа и родила пятерых детей, родившихся в течение десятилетия после 1869 года. Элизабет умерла в 1922 году в возрасте 79 лет.

Фермы Болина и Джексонов располагались рядом и в 1936 году, во время Великой Депрессии, Хелена помогала своему пожилому соседу. Ветеран предложил 17-летней девушке выти за него замуж, чтобы после его смерти она могла рассчитывать на его пенсию. Это был единственный способ помочь ей стать на ноги, так как, кроме Виолы в семье было еще 9 братьев и сестер, все они жили очень скромно и с трудом сводили концы с концами.

Виола согласилась, но при условии, что она сохранит свою девичью фамилию и продолжит жить со своей семьей на ферме. Болин согласился, и они оставались мужем и женой до его смерти 18 июня 1939 года. Свадьба прошла в его доме в Ниангуа 4 сентября 1936 года в присутствии нескольких свидетелей. И ветеран сделал заметку об этом в своей семейной Библии.

[ + – ] Могила Джеймса Болина

Хелена Виола Джексон больше не вышла замуж и не имела детей. Также она не претендовала на пенсию ветерана, потому что его падчерица пригрозила, что опорочит ее репутацию, если она это сделает.

"Все, что было у женщины в 1939 году, — это ее репутация. Я не хотела, чтобы все подумали, что я молодая женщина, вышла замуж за старика, чтобы воспользоваться им", — рассказывала Виола. Также она вспоминала, что старый кавалерист был добрым человеком и просто хотел ей помочь.

Женщина хранила свою тайну более 80 лет, пока не решилась ее рассказать в декабре 2017 года. До этого считалось, что последней вдовой ветерана Гражданской войны была Мод Хопкинс из Арканзаса, скончавшаяся в 2008 году.

[ + – ] Хелен Виола Джексон в музее Гражданской войны

[ + – ] Хелен Виола Джексон на Дне ветеранов

Историю Хелена Виолы Джексон и Джеймса Болина подтвердили в организациях "Дочери ветеранов Союза" и "Сыновья Союза ветеранов Гражданской войны", на основе исторических документов, в том числе подписанных письменных свидетельств последнего живого свидетеля церемонии.

"Я никогда не хотела делиться своей историей с публикой. Я не чувствовала, что это так важно, и не хотела, чтобы об этом сплетничали. Тяжело было объяснить, почему вы вышли замуж за человека с такой разницей в возрасте. Я очень уважала мистера Болина и не хотела, чтобы о нем болтали", — отмечала Хелена Виола Джексон.