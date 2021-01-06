Великобритания ослабила санкции против оккупированного Крыма

Великобритания разрешила своим судам платить ГУП "Крымские морские порты" за услуги портов.

Великобритания сделала послабление в санкциях, введенных против оккупированного Крыма. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Корелевства.

Согласно документу, британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. При этом капитаны британских судов перед внесением оплаты должны уведомить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) – британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.

"В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымские морские порты" за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые "Госгидрографией" (филиал ГУП "Крымские морские порты") и портовыми терминалами "Крымских морских портов", – говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января 2021 года.

РБК отмечает, что ГУП "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении, что связано с режимом западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты. В 2019 году чистый убыток "Крымских морских портов" составил 175 млн руб (около 70 млн грн). В 2018 году из-за санкций убытки портов временно оккупированного Крыма составили более 300 млн грн (около 120 млн грн).

В сентябре 2020 года Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма.

А в декабре 2020 года Украина арестовала 32 иностранных судна, которые заходили в порты оккупированного Крыма.