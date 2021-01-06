Российские СМИ "похоронили" Дарью Донцову в Сочи

Писательница отметила, что она совершенно здорова и не находится ни в какой реанимации, а выбирает себе наряд на Рождество.

68-летняя российская писательница, автор множества криминальных романов Дарья Донцова прокомментировала сообщения о том, что она находится в критическом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Видео с ответом писательницы опубликовало российское издание "StarHit".

"Я давно так не веселилась. Мне только что прислали приятели какую-то фейковую новость – видео такое, в котором рассказывается, что я – писательница Дарья Донцова – на данном этапе нахожусь в городе Сочи в тяжелейшем состоянии в реанимации, где я либо умираю, либо уже умерла от рецидива рака", – сообщила Донцова несколько раз срываясь на смех.

Писательница продолжила: "Дорогие мои. Если вдруг кто решит поверить в эту прекрасную новость, так нет же – я здорова, как корова! На данном этапе я выбираю юбочку себе красивую на литургию на Рождество".

Отметим, что оснований для такой новости сама сочинительница популярных детективов не подавала. Так, в последние несколько дней в своем Instagram-аккаунте Донцова поздравляла своих подписчиков с праздниками, а во вторник, 5 января опубликовала видео о том, как помогает украшать церковь к Рождеству.

Это уже не первый раз, когда в СМИ появляются новости о кончине писательницы. В начале ноябре, когда Донцова заболела коронавирусом, в СМИ появились сообщения о ее похоронах на Новодевичьем кладбище. Тогда же Донцова вынуждена была записывать видеоопровержение прямо с больничной койки. Писательница объяснила своим подписчикам, что сообщения о ее смерти появились из-за того, что она долго не выходила в эфир.

Отметим, что в начале 2010-ых самый издаваемый на тот момент писатель России Дарья Донцова победила рак молочной железы, пройдя 18 курсов химиотерапии, а также четыре сложнейшие операции.