На 73 году жизни скончалась звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси

Про смерть легендарной "курсантки Хукс" сообщил ее агент.

Актриса последнее время часто болела. Однако чем именно, информации в публичном доступе нет, сообщает BBC.

"Ее страсть к тому, чтобы выступать и поделиться своим сердцем с миром, была огромной", — идется в сообщении агентства Roger Paul, которое представляет ее интересы.

Мэрион Рэмси – актриса из штата Пенсильвания. Родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Ее дебют в кино произошел в 1975 году. За время своей актерской карьеры, она снялась в более чем 30 кинолентах.

Настоящую славу ей принесла роль курсантки Гукс в "Полицейской академии". По характеру ее героиня была мягкой и стеснительной. Рэмси снялась во всех 4 частях "Полицейской академии". Последний фильм, в котором она снялась, стал ", Когда я пою". Фильм вышел в прокат в 2018 году.

Фильмы "Полицейской академии" рассказывают о приключениях полицейских курсантов. Премьера первой части фильма состоялась в 1984 году, которая стала хитом. После нее было снято еще 3 фильма.

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Напомним, что в 2011 году умер еще один актер "Полицейской академии" Бубба Смит, который в фильме сыграл Моисея Хайтауэра.