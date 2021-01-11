Анархия, карма и Ку-клукс-клан. Как мировые СМИ отреагировали на захват Капитолия в США

Фокус собрал самые яркие заголовки иностранных изданий и реакции стран мира на недавний штурм Капитолия приверженцами Дональда Трампа.

Захват здания Капитолия в Вашингтоне прогремел в новостях всего мира. Заголовки последних дней часто пестрили громкими фразами, отчасти отражая политику своих стран и настроения в обществе. Фокус собрал самые яркие из них, чтобы передать картину того, каким мир увидел захват здания Конгресса США.

"Переворот Ку-клукс-клана"

"В большинстве стран мира штурм Капитолия в США, чтобы удержать Дональда Трампа у власти, был встречен не только с ужасом, но и со злорадством. Наконец-то! В Соединенных штатах, которые десятилетиями читали лекции другим демократиям об их несовершенстве, произошел свой антидемократический момент", – пишет обозреватель Bloomberg Opinion, а в прошлом Indian Express и Business Standard Михир Шарма.

По его словам, например, в Индии происшествия в США встретили шутками в WhatsApp: "Из-за ограничений на поездки в этом году переворот, поддерживаемый США, произойдет у них дома". А недавний номер газеты Times of India вышел под заголовком "Переворот Ку-клукс-клана".

Фото: Times of India

"У лидеров есть выбор. Они могут вдохновлять, а могут подстрекать. Уже побежденный Дональд Трамп закончит свое пребывание в должности с позором", – написала Times of India в вышеупомянутом материале.

"Анархия в США"

Как минимум несколько газет в Великобритании, после штурма Капитолия, вышли с заголовками "Анархия в США". Так, британское издание левого толка "I" выбрало именно такой заголовок для своего материала, а также написало, что "Трамп подстрекает тысячи протестующих штурмовать Капитолий, говоря: "Мы никогда не уступим". Издание Metro также выносит на первую полосу заголовок "Анархия в США", иллюстрируя материал фотографией из забаррикадированного Капитолия.

Фото: издание "i"

В это же время, центристская The Times выпустила материал о штурме Капитолия с более сдержанным заголовком "Американский Капитолий в осаде", где подробно описала происходящее в Вашингтоне.

Фото: The Times

Почти во всех британских изданиях была опубликована фотография, на которой полиция Капитолия забаррикадировала дверь в зал Палаты представителей.

Ранние материалы Der Spiegel также теперь получили большую популярность в соцсетях. Речь идет о публикациях немецкого издания, где Трампа называют "огненным дьяволом" и говорится, что "президент поджег свою страну".

Фото: Der Spiegel

Итальянская газета la Repubblica назвала штурм Капитолия "днем переворота" в Америке. А газета Le Monde написала, что "Трамп остается президентом хаоса, процветающим на насилии, расколах и распрях".

"Прекрасное зрелище"

Но наибольшее злорадство, протесты в США, вызвали у Китая и России. Официальная газета Коммунистической партии Китая "Жэньминь жибао" мало освещала происшествия в Капитолии, но веб-сайт Global Times, который работает под началом "Жэньминь жибао" очень внимательно следил за ситуацией.

Один из материалов на сайте вышел с историей о том, что якобы "Китайские пользователи высмеивают бунт в Капитолии США, называя его "кармой", добавляя, что пузырь "демократии и свободы лопнул".

В этой статье штатные репортеры пишут, что такие понятия, как "карма", "возмездие" и "заслуживающий" часто упоминаются в комментариях китайских пользователей по поводу штурма Капитолия.

Также Global Times высмеяло спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее высказывания по поводу протестов в Гонконге.

"Нэнси Пелоси однажды назвала беспорядки в Гонконге "прекрасным зрелищем, которое стоит созерцать. Неизвестно, скажет ли она то же самое о недавних событиях на Капитолийском холме", – написало издание, ссылаясь на комментарий Пелоси в июне 2019 года, когда в Гонконге проходили в основном, мирные демонстрации.

Фото: Global Times

Коммунистический союз молодежи Китая также назвал беспорядки в Вашингтоне "прекрасным зрелищем" на платформе Weibo, китайском аналоге Twitter.

Фото: Global Times

Позицию китайских СМИ рьяно поддержали и российские. Государственное информационного агентство РФ RT опубликовало статью о том, что США получили то, что они заслужили, благодаря своей внешней политике.

"Теперь вы понимаете, что натворили? США получают ту "демократию", которую они отстаивают за границей", – гласил заголовок на RT, издание также напомнило, что "США объявили незаконными президентские выборы в Беларуси, Боливии и Венесуэле".

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также высказался по поводу происшествий в США.

"Праздник демократии закончился. Он, к сожалению, достиг дна, и я говорю это без намека на злорадство. Америка больше не прокладывает курс и поэтому потеряла право его определять. И даже более того, чтобы навязывает его другим", – заявил Косачев.

В это же время, эксперты говорят, что беспорядки в США играют на руку Китаю и России.

"Си Цзиньпин и Владимир Путин будут в восторге от хаоса, разворачивающегося в США прямо сейчас, и им захочется воспользоваться ситуацией", – говорит почетный председатель Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Пол Дибб.

Президент Китая уже воспользовался беспорядками в Вашингтоне и потребовал от соседнего Тайваня "немедленно прекратить военные связи с США". В Гонконге также были арестованы 53 активиста, выступавших за демократию, и ранее избранных демократическим путем политиков.

Тем временем президент России Владимир Путин начал рекламировать свою "доброжелательную диктатуру".

"Это, конечно, не дает никому права указывать пальцем на недостатки других политических систем, в том числе в избирательном законодательстве", – заявил Путин.

"Западная демократия слаба"

Президент Ирана Хасан Рухани также прокомментировал события в Вашингтоне.

"То, что мы увидели в США показало, во-первых, насколько гибкая и слабая западная демократия и насколько слабы ее основы", – заявил Рухани.

"Мы увидели, что почва для популизма благодатна, несмотря на успехи в науке и промышленности", – добавил президент Ирана.

В своей речи он также призвал новую администрацию Байдена "восстановить страну до положения, достойного американской нации, потому что американская нация – великая нация".

"Пусть они вернутся к разуму, законности и своим обязательствам. Это для их же блага и всего мира", – подытожил президент.

Иран уже направил Интерполу новый запрос на арест Трампа и 47 других американских чиновников в связи с убийством высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

Сайт ежедневной газеты в Иране "Эттелаат", помимо прочего, опубликовал новость о "блокировке аккаунтов президента США в киберпространстве", добавив, что "пропагандистская рука Трампа была отрезана".

Турция одна из первых стран отреагировала на беспорядки в Вашингтоне. Турецкий МИД выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу насилия в США.

"Мы рекомендуем нашим гражданам в США держаться подальше от людных мест и мест, где проходят протесты", – говорилось в заявлении МИД Турции.

Министерство также призвало все стороны конфликта в США проявить умеренность, здравый смысл и "сохранять сдержанность" во время "внутреннего кризиса, который как мы считаем, США смогут преодолеть".

Стоит подчеркнуть, что турецкий МИД скопировал предупреждения США для своих граждан во время беспорядков в Турции.

В крупном турецком изданием Hürriyet, в авторской колонке, предложили "разделить Америку на два периода: до и после Трампа".

Крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu в заголовке своей публикации процитировало слова экс-посланника ООН, который заявил, что "события показывают, что США ничем не отличаются от других".

Ливанский политолог Гассан Саламе заявил изданию, что не исключает "гражданской войны" в США и назвал происходящее в Вашингтоне "долгим и глубоким американским кризисом".

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху назвал события "противоположностью" ценностям США и Израиля.

"На протяжении поколений американская демократия вдохновляла миллионы людей во всем мире и в Израиле. Американская демократия всегда вдохновляла меня", – заявил Нетаньяху.

Популярное израильское издание The Jerusalem Post выпустило аналитику под заголовком "Беспорядки в Капитолии показывают, насколько хрупка демократия".

"Друзья Америки во всем мире, например, в Иерусалиме, недоверчиво покачали головами при виде этого зрелища и задавались вопросом, что случилось с главной демократией мира", – говорится в статье.

В материале также подчеркивается, что "американская демократия болеет, но не умирает". Но автор отмечает, что даже такое ослабление демократии в США должно вызывать тревогу в демократических странах по всему миру.

Посольство ОАЭ в Вашингтоне было одним из немногих, кто призвал своих граждан избегать мест проведения акций протеста в Вашингтоне.

"Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Вашингтоне, округ Колумбия, призывает всех граждан в Вашингтоне, округ Колумбия, держаться подальше от зон протеста в городе и соблюдать решение о введении комендантского часа", — сообщили в посольстве.

Крупное издание GulfNews выпустило материал под заголовком "Неудивительно: Трамп оставил много намеков на то, что не уйдет спокойно".

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал происходящее в Вашингтоне, и в частности самого Дональда Трампа.

"Я следил за всем. Вы знаете, что я связан с Трампом, верно? Значит, вы уже знаете мой ответ. Было много сообщений о мошенничестве (на выборах в США, – ред.)", – заявил бразильский президент.

Болсонару также напомнил, что по его мнению, последние выборы в Бразилии также проходили с нарушениями. Бразильский президент уверен, что должен был победить в первом туре выборов.