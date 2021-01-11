355 обвиняемых и 400 адвокатов. В Италии стартует крупнейший судебный процесс над мафией

Судебный процесс над фигурантами уголовного дела может продлиться больше двух лет.

Перед судом в Калабрии предстанут 355 членов итальянской мафиозной семьи Манкузо, — сообщает The Local.

В судебном процессе, помимо обвиняемых, примут участие более 900 свидетелей, 400 адвокатов и 58 государственных свидетелей, которые пошли на сделку со следствием. Эти 58 свидетелей для судебного процесса наиболее ценны, так как есть вероятость, что в рамках сотрудничества они расскажут все детали жизни мафии.

Все обвиняемые входят в группировку "Ндрангета".

Для прочтения всех фамилий и имен подсудимых потребовалось три часа. Среди обвиняемых есть и глава семьи – Луиджи Манкузо, который провел почти 20 лет в тюрьме перед тем, как уйти в подполье. У многих подсудимых были прозвища такие, как: "Волк", "Фатти", "Сладкая", "Блондинка" и" Винжец".

Среди обвинений – участие в мафиозных группах, убийства и покушения на убийства, незаконный оборот наркотиков, разглашение служебной информации и другие. В деле замешаны не только мафиози, но и политики, юристы, предприниматели.

Сторону государственного обвинения представляет известный борец с мафией Никола Граттер. Прокурор уже более 30 лет живет под государственной охраной.

До этого самый крупный судебный процесс против мафии в Италии состоялся в 1986-1987 годах в Палермо. Тогда осудили 338 членов Cosa Nostra.

"Ндрангета" – крупная мафиозная группировка, которая базируется в Калабрии – самой бедной провинции Италии.

По данным института Eurispes, годовые доходы мафии в 2007 году составили 47 млрд евро.

Напомним, что в 2018 году президент Италии заявил, что страна победит мафию.