Пекин ввел карантин во всех деревнях в округе, пытаясь сдержать пандемию коронавируса

1,2 млн жителей запрещается покидать свои дома, пока они не получат отрицательный результат тестирования на коронавирус

Власти Пекина ввели строгий карантин в сельских районах с населением более 1,2 миллиона человек, пытаясь сдержать распространение COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

Изолированы жители по меньшей мере двух районов. Им запрещено покидать свои дома, пока они не получат отрицательный результат тестирования на коронавирус. Так, округ Ванкуй с населением в 440 тысяч жителей заблокировали после того, как у 20 человек обнаружили недуг, протекающий бессимптомно. Провизию, необходимые вещи и лекарства будут доставлять в специально отведенное место за пределами деревень, там их будут дезинфицировать и разносить по домам курьеры в защитных костюмах. Автомобильное сообщение приостановлено. Общественный транспорт также прекратил работу.

В районе Шуньи выявили 30 заболевших, так что власти готовятся к вспышке болезни и кризису.

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Ранее было заблокировано два города к югу от Пекина, дорожное сообщение перекрыто, а миллионам граждан запретили покидать страну. Речь идет о городе Шицзячжуане, городе с населением в несколько миллионов человек в провинции Хэбэй, и о соседнем городе Синтай, население которого составляет 7 миллионов человек.

В последние месяцы Китаю, как казалось, удавалось сдерживать распространение коронавируса и жители, постепенно вернулись к нормальной жизни, однако после вспышек болезни в провинции Хэбэй, где находится и Пекин, власти были вынуждены снова ввести строгие ограничения.

Национальная комиссия здравоохранения заявила сегодня, что еще 82 человека дали положительный результат в провинции Хэбэй. По всей стране еще 76 человек дали положительный результат без симптомов.

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Хэбэй зарегистрировал 265 подтвержденных случаев и не менее 203 бессимптомных случаев за последние восемь дней.

По состоянию на понедельник в Китае зарегистрировано в общей сложности 87 536 подтвержденных случаев заболевания и 4634 смерти.