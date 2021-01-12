Твит Илона Маска по ошибке в 50 раз увеличил цены акций никому неизвестной компании

Инвесторы начали скупать "одноименные" акции, и за три дня маленькая американская фирма без штата сотрудников продемонстрировала рост капитализации почти в 6000%.

Днем 7 января 2021 года американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск посоветовал всем своим подписчикам переходить на зашифрованный мессенджер под названием "Signal".

"Используйте Signal", – коротко написал Маск у себя в Twitter.

Неразборчивые инвесторы ринулись покупать акции указанной Маском компании, однако перепутали мессенджер "Signal" с одноименной американской медицинской компанией "Signal Advance".

По информации "Bloombeg", компания "Signal Advance" родом из Техаса и была основана в 1992 году. Автоматизированная фирма производит медоборудование, и не имеет штатных сотрудников, кроме гендиректора. До твитта Илона Маска ее акции торговались по цене около 60 центов, и руководству компании даже не нужно было предоставлять отчеты в Комиссию по ценным бумагам США.

Сразу же после публикации Маска акции выросли на 527%. Еще за сутки акции "Signal Advance" выросли почти в десять раз и на закрытии торгов в пятницу, 8 января стоили уже более семи долларов. По закрытию торгов на 11 января, акции продавались уже по 35$, продемонстрировав рост более чем в 5700% за 3 дня.

На эту ситуацию обратили внимание и "виновники торжества" – команда зашифрованного мессенджера "Signal". Того, о котором на самом деле говорил Маск.

"Не это ли имеют в виду биржевые аналитики, когда говорят, что рынок подает "смешанные сигналы"? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост "Signal", но это не мы. Мы – независимая компания, и наша единственная инвестиция – в вашу конфиденциальность", – пошутили в компании, и предложили пользователям делать донаты на развитие их некоммерческой инициативы.

Как передает американский канал "CNBC", после поста Маска, у мессенджера начались технические сбои с проверками, связанные с внезапным ростом популярности и наплывом новых пользователей.