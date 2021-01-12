Илон Маск не прошел мимо в день памяти Сергея Королева

Легендарный советский конструктор родился 12 января 1907 года в Житомире.

Глава космической компании SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск во вторник, 12 января, в день 114-летия основоположника космонавтики СССР, уроженца Житомира Сергея Павловича Королева, оставил отметку в Twitter на русском языке, назвав космического конструктора великолепным.

"Он был великолепен", – говорится в тексте сообщения под постом Роскосмоса.

Летом 2020 года американский предприниматель пообщался с семьей Сергея Королева. Тогда он опубликовал сообщение в Twitter в котором подчеркнул украинское происхождение академика, написав его фамилию на украинском и русском языках: "Корольов / Королев".

Посольство Украины в США тогда пригласило Илона Маска посетить родину Королева – Житомир.

"Легендарный Сергей Королев родился в Украине. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей его же имени. Приезжайте. Вам понравится", – рассказали в посольстве.

Сергей Королев родился в 1907 году. Учился в Киевском политехническом институте на авиаотделении, затем в Московском высшем техническом училище им. Баумана.

В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем — в Казани. Впоследствии срок сократили и ученый в 1944 году досрочно вышел на свободу.

Под его руководством в СССР запустили первый искусственный спутник Земли и отправили в космос Юрия Гагарина. Разрабатывал различные спутники, автоматические станции серии "Луна" и другие технические решения. Работал над проектом пилотируемой орбитальной станции. Королев умер на 60-м году жизни 14 января 1966 года.