Великобритания готова профинансировать реинтеграцию Крыма в Украину

Работа будет вестись через общественные организации при поддержке государственных органов.

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Работа будет вестись через общественные организации при поддержке государственных органов.

В рамках программы планируется развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных Украине территорий, а также фиксация нарушений прав человека со стороны России и помощь жертвам. Отдельно выделено документирование нарушение прав ЛГБТ и людей с инвалидностью.

"Крымские организации гражданского общества, жители и внутренне перемещенные лица, в частности крымские татары, обладают большим знанием своих прав и способностью отстаивать политику, которая наилучшим образом отвечает потребностям меньшинств и уязвимых групп населения, – сказано в сообщении.

Проекты должны быть реализованы до марта 2021 года. Список проектов, победивших в данном грантовом конкурсе, на данный момент не обнародован.

Каждый проект может получить до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы.