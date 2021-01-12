Прокуратура в РФ проверяет цирк Удмуртии из-за демонстрации свастики на животных (видео)

Директор цирка заявил, что нацистская символика на мартышке и козлах является "частью исторического шоу про роль церкви в истории России".

Представители прокуратуры Первомайского района г. Ижевска (столицы Удмуртии, республики в составе РФ) сообщили, что они занимаются проверкой выступления государственного цирка Удмуртии, состоявшегося 8 января. Во время представления сотрудники цирка выводили на сцену козлов и мартышку, которые были облачены в попоны с нацистской символикой.

Проверки проводятся полицейскими, а процесс контролирует прокуратура.

Российское издание Baza передало слова директора Удмуртского цирка, рассказавшего, что свастика, которой "пометили" животных, была "частью исторического шоу". Выступление посвящено роли церкви в истории России, а фрагмент с козлами якобы является аллюзией на битву под Москвой, по итогам которой советские солдаты дали отпор нацистам.

Представители цирка отметили, что не видят в инциденте нарушений законодательства РФ. По их мнению, представление не пропагандирует нацистскую символику и атрибутику.

[ + – ] В цирке Удмуртии животных одели в попоны с нацистской свастикой

В Ижевской епархии рассказали, что это рождественское представление было организовано по их заказу. Они отметили, что сюжет шоу был посвящен памятным событиям из истории России. Так, 25 декабря, на католическое Рождество, закончилась война 1812 года, а 7 января 1942 года, во время Второй мировой войны, произошел переломный момент во время битвы за Москву.

"В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", — сообщили в епархии.

Представители епархии отметили, что не имели намерения нарушать национальное законодательство.

Напомним, летом 2019 года в Германии решили закрыть аттракцион из-за его внешнего сходства со свастикой.