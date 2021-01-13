Во Флориде нашли ламантина с надписью "Трамп" на спине. За живодера назначили награду (видео)

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала расследование.

Ламантин был найден плавающим в верховьях реки Хомосасса на побережье Мексиканского залива Флориды. Большими заглавными буквами слово "Трамп" растянулось на спине животного почти от шеи и до хвоста, пишет The New York Times.

Center for Biological Diversity назначил награду в размере 5 тыс. долларов за информацию, которая приведет к осуждению политического "активиста", нанесшего фамилию уходящего президента США на спину ламантина. Ламантин, похоже, не был серьезно ранен, так как буквы были нанесены путем соскабливания низших водорослей с его спины.

"Ламантины — это не рекламные щиты. Вмешиваться в жизнь и наносить вред этим существам, которые находятся под защитой нескольких федеральных законов, является преступлением"- заявила Жаклин Лопес, директор центра во Флориде.

[ + – ]

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США начала расследование. Злоумышленнику грозит до 50 тысяч долларов штрафа и до года тюрьмы, поскольку ламантин находится под защитой Закона об исчезающих видах.

Ламантин был найден и сфотографирован Хейли Уоррингтон, капитаном рыболовной чартерной компании в Кристал-Ривер.

"Я впервые вижу такое ужасное поведение с ламантинами, поэтому решила все задокументировать, дабы обратиться потом к правоохранительным органам", — отмечает Уоррингтон.

Патрик Роуз, исполнительный директор некоммерческой организации Save the Manatee Club, был поражен и подавлен от увиденных фотографий. Его тревогу разделили и другие защитники природы.

Фото: Hailey Warrington

"Это отвратительное действие выходит за всевозможные рамки. Мне противно думать, что кто-то может причинить вред беззащитному существу, отправив, как я полагаю, политическое послание. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и привлечь к ответственности этого труса", — заявила Элизабет Флеминг, представительница организации "Защитники дикой природы".

Любимый неофициальный талисман Флориды — ламантин, крупное и медлительное млекопитающее. По данным Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, во Флориде проживает около 6300 ламантинов. В холодную погоду они, как правило, собираются возле электростанций Южной Флориды, где греются в теплой воде.

Ламантины находятся под федеральной защитой в соответствии с Законом об исчезающих видах и Законом о защите морских млекопитающих. Также они защищены Законом о заповеднике ламантинов Флориды 1978 года, в котором говорится, что любому лицу, в любое время, запрещено намеренно или по неосторожности беспокоить этих созданий.