Во время беспорядков в Брюсселе из-за смерти мигранта задержали более 100 человек (видео)

Причиной протестов в столице Бельгии стала смерть выходца из Гвинеи, умершего 9 января после задержания в полицейском участке.

За участие в уличных беспорядках, произошедших в столице Бельгии в Брюсселе вечером 13 января, были задержаны как минимум 112 человек. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Причиной протестов стала смерть 23-летнего выходца из Гвинеи по имени Ибрагима Б., умершего 9 января после задержания в полицейском участке. Мигранта доставили в полицию для проверки документов из-за нарушения карантина. В отделении у него произошел сердечный приступ. Врачи скорой помощи не успели его спасти. Сообщалось, что полицейские безуспешно пытались реанимировать его дефибриллятором, но тот оказался неисправным.

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В среду,13 января, около 500 жителей Брюсселя устроили манифестацию памяти Ибрагима, которая быстро перешла в столкновения с полицией. Протестанты закидывали силовиков камнями, повредили несколько служебных машин, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в полицейский участок. Пожар удалось быстро ликвидировать.

В эпицентре беспорядков оказался кортеж короля Бельгии Филиппа. Автомобиль короля покинул дворец и направлялся в резиденцию, но оказался на несколько минут в районе акции протеста. Водитель короля с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, в итоге король и его кортеж не пострадали.

После этого протестующие стали громить магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.