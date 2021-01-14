В Индии арестовали военного, который выдавал секретную информацию в обмен на эротические фото

Чем больше фотографий индиец получал, тем больше информации передавал разведке Пакистана.

В Индии арестовали военного Сатьянараяна Паливала, который передавал секретную информацию пакистанской разведывательной службе в обмен на фотографии эротического характера.

Об этом сообщает India Today.

В ходе допросов, 42-летний военный признался, что его заманили фотографиями обнаженных женщин, и что именно его жажда к таким фото, а также соблазнительные разговоры, заставили его передавать конфиденциальную военную информацию.

Он рассказал, что женщины, которые говорили с ним от имени пакистанской разведки, присылали ему фотографии обнаженных девушек в обмен на дополнительную информацию о передвижении армии в приграничных районах. По его словам, чем больше фотографий он получал, и чем дольше длились разговоры сексуального характера, тем больше информации он передавал.

Обвиняемый признался, что контактировал с незнакомками через поддельный аккаунт в соцсетях, и использовал эту же учетную запись для отправки конфиденциальной информации.

Спецслужбы Индии подтвердили, что следили за обвиняемым, а во время задержания нашли в его мобильном телефоне секретные документы. В тоже время, они не сообщили, откуда у индийца оказался доступ к гостайне.

Напомним, в Индии арестовали двух мошенников, продавших старинную лампу под видом волшебной, исполняющей желания. Они даже инсценировали появление джинна.