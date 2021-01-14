ЕСПЧ признал значительную часть обвинений Украины против России за действия в Крыму

Действия России будут рассматриваться с момента фактической оккупации Крыма, а не с его формального "присоединения" к РФ.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала частично приемлемым поданный Украиной иск против России. Украина утверждает о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека. Теперь суд может переходить к рассмотрению дела по существу, объяснил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

При этом Большая палата не признала ряд обвинений достаточными для рассмотрения, в частности: в убийствах граждан, задержании и запугивании журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций. Об этом сообщило Министерство юстиции РФ.

Дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием "Украина против России (относительно Крыма)".

В жалобах украинская сторона указывает на имевшее место систематическое нарушение прав человека в Крыму с 27 февраля 2014 года по август 2015 года. Крым юридически был принят в состав России 18 марта 2014 года, но украинская сторона настаивает на том, что Россия осуществляла эффективный контроль над ситуацией на полуострове с конца февраля 2014 года и тогда же были допущены многочисленные нарушения европейской конвенции.

Российская сторона утверждала, что ее военнослужащие "лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма".

Однако члены Большой палаты решили, что Россия все-таки осуществляла контроль над Крымом, учитывая, в частности, размер и силу возросшего российского военного присутствия с января по март 2014 года, "без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза размещенным там российским войскам согласно соответствующим двусторонним соглашениям".

В ЕСПЧ сейчас находятся еще две дела Украины против РФ. Также подано более 7000 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму, на Донбассе и в Азовском море.

Напомним, что Россия – единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. Этим правом власти воспользовались всего два раза. Гораздо чаще они просто не исполняют решения ЕСПЧ. Например, по состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России исполнено только 608.

Украина находится на третьем месте в списке стран Европы, против которых чаще всего подают жалобы в ЕСПЧ. Лидером является Россия, на втором месте – Турция. За 10 месяцев 2020 года подано 10 100 жалоб, а за весь 2019 год – 8 850.