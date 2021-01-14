"Нас ждет вымирание куда быстрее, чем ожидалось" – климатологи обновили глобальный прогноз

В новом "отрезвляющем отчете" говорится, что мир пока еще просто не осознал масштабы угрозы, создаваемой утратой биоразнообразия и климатическим кризисом. "Ухудшение состояния окружающей среды бесконечно более опасно для цивилизации, чем трампизм или Covid-19", — утверждают исследователи.

Коллектив из 17-ти ведущих мировых экологов и климатологов обновил отчет о грядущей климатической и техногенной катастрофе, значительно усугубив свои предыдущие ожидания.

Краткую резолюцию исследования приводит издание "The Guardian", ссылаясь на научный журнал "Frontiers in Conservation Science", в котором указанный документ был опубликован целиком.

Как сообщили авторы труда, основной вывод исследования заключается в следующем: "Масштаб угроз биосфере и всем ее формам жизни, включая человечество, на самом деле оказался настолько огромным, что это было трудно понять даже хорошо информированным экспертам".

В отчете утверждается, что "задержка между разрушением природного мира и последствиями этих действий" привела к тому, что люди до сих пор не осознают глубину уже существующей проблемы, а "мейнстрим не может осознать масштабы этой опасности, несмотря на постоянное разрушение ткани человеческой цивилизации".

Согласно выводам коллектива ученых, включая автора книги "Демографическая бомба" профессора Стэнфордского университета Пола Эрлиха и его коллег из Мексики, Австралии и США, состояние планеты оказалось намного хуже, чем они предполагали ранее.

Как отмечается в документе, основанном на более чем 150 различных исследованияъ, большие популяции и их продолжающийся рост приводят к деградации почв и утрате биоразнообразия: "Больше людей – значит, производится больше синтетических соединений и опасных одноразовых пластиков, многие из которых усугубляют и без того растущую токсичность земли. Это также увеличивает вероятность пандемий, которые станут почвой для все более отчаянной охоты за ограниченными ресурсами".

"Планету ожидает ужасное будущее массового вымирания, всеобщего ухудшения здоровья и других потрясений, вызываемых нарушением климата", – пишут исследователи. По их данным, вызванные изменениями климата массовые миграции, новые пандемии и конфликты из-за ресурсов "будут неизбежны, если не принять срочные меры".

Решение этой колоссальной проблемы, считают авторы научного труда, требует срочных и "далеко идущих изменений в глобальном капитализме, образовании и равенстве".

"К ним относятся отмена идеи постоянного экономического роста, правильная оценка внешних факторов окружающей среды, прекращение использования ископаемых видов топлива, ограничение корпоративного лоббирования и расширение прав и возможностей женщин", – утверждают исследователи.

Как отмечает один из авторов отчета Пол Эрлих: "Ухудшение состояния окружающей среды бесконечно более опасно для цивилизации, чем трампизм или Covid-19. Однако наш призыв не к капитуляции – мы стремимся предоставить лидерам реалистичный "холодный душ" состояния планеты, который необходим для планирования, чтобы избежать ужасного будущего".

Так, согласно недавнему докладу ООН, около миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, причем многие из них – уже в течение ближайших десятилетий.

Примечательно что в своей "Демографической бомбе", опубликованной еще в 1968 году, Эрлих предупреждал о неминуемом демографическом взрыве, экологической катастрофе и о смерти сотен миллионов людей от голода. Хотя, как признает теперь, тогда он немного ошибся со сроками.