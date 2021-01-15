Британия обречена? В лондонском Тауэре пропал один из воронов-хранителей

Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет

Кристофер Скайфс, смотритель воронов лондонской крепости Тауэр сообщил об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов 14-летней Мерлины. Об этом пишет Daily Mail.

"Наша любимая Мерлина не появлялась в Тауэре уже несколько недель, и это свидетельствует о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана", — говорится в заявлении официального представителя крепости-музея. Если Мерлина и правда погибла, то воронов остается всего семь.

[ + – ] Смотритель воронов с Мерлиной

"Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра. Я был ее другом. Она всегда знала, где я и следовала за мной", — отметил Скайфс, носящий звание специально уполномоченного члена церемониальной йоменской стражи Тауэра — Смотритель воронов. Также смотритель признался, что сделал татуировку с изображением Мерлины у себя на ноге.

[ + – ] Мерлина в Тауэре

Новость про пропажу Мерлина очень расстроила британцев. "Конечно, как еще этот год мог начаться? Я не суеверный, но когда вороны покидают Тауэр – добра не жди", — пишут они в соцсетях.

Впрочем, смотритель воронов заверяет, что у них есть запасные вороны и несколько птенцов, так что все в порядке, но все огорчены пропажей птицы.

Впервые на воронов Тауэра обратил внимание король Карла II в XVII веке, тогда и появилась легенда, что если вороны покинут Тауэр, то падет сначала он, а потом и вся Британия. Вороны прижились в бывшей тюрьме, потому что питались плотью казненных. Сейчас, конечно, их кормят специальным кормом, вареными яйцами и сырым мясом. Иногда подают кролика, а также вороны воруют угощение у посетителей Тауэра.

Считается, что именно Карл II велел содержать в Тауэре не менее шести воронов, но их количество постоянно менялось. Так, в результате гитлеровских бомбардировок Лондона популяция уменьшилась до одной птицы, и премьер-министр Уинстон Черчилль распорядился ее восполнить.

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Воронам Тауэра дают скандинавские и кельтские имена, индивидуально различают по прикрепленным к лапе каждого ленточкам того или иного цвета. Самым старым вороном в истории пополняется Джим Кроу, доживший до глубокой старости — 44 лет.