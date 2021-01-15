"Не было денег на похороны": в Москве под подъездом нашли труп пенсионера, зашитый в шторы

В жилище сожительницы покойного нашли скелет ее сына, который скончался около 10 лет назад. Женщину отправили в психбольницу.

В Москве жители одной из многоэтажек, которая находится по улице Энергетической, обнаружили возле подъезда тело покойного дедушки, которое зашили в шторы. Об этом сообщает издание "Mash".

Сперва обитатели дома подумали, что под подъездом лежит ковер, однако, когда пригляделись, поняли, что это занавеси, плотно зашитые вокруг тела человека. Сверху на них пришили варежки, перевязали "упаковку" лентой и выставили во двор.

[ + – ] Возле подъезда многоэтажки в Москве нашли труп дедушки Фото: Mash

Жители дома вызвали скорую, а уже те — полицию.

Соседка покойного заявила, что дедушка скончался от рака, а у его сожительницы, Ольги, не было денег на похороны. По информации издания, у них не было средств даже для того, чтобы оплатить электричество в квартире.

В самой квартире Ольги правоохранители нашли скелет ее давно умершего сына.

Телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что скелет лежал в жилище женщины около 10 лет.

Ольгу решили отправить в психбольницу на лечение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, летом 2020 года в одно из дворов Харькова нашли труп, завернутый в ковер. Он скончался в гостях у знакомого, который, испугавшись, вынес тело к гаражам.