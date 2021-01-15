Что видит жертва льва перед смертью: в сеть попали редкие кадры (видео 18+)

Хищный зверь принял радиоуправляемую камеру за живое существо и повел себя с ней, как с настоящей добычей.

Издание Dailymail опубликовало видеоролик, снятый на поедаемую львами камеру. Как сообщается в сопроводительном тексте к отснятому материалу, реалистичный момент был запечатлен 25-летним фотографом Гарри Влахосом на сафари в национальном парке Южная Луангва в африканской Замбии.

По словам оператора, заметив львиный прайд, он решил познакомиться с ним поближе. Но когда его радиоуправляемая машинка с установленной на ней камерой GoPro приблизилась к львиному семейству, на движущий предмет среагировала одна из львиц.

Героиня видео сначала обнюхала радиоуправляемое устройство, потом немного "поиграла" с машинкой огромными когтистыми лапами, а следом, не став церемониться, схватила камеру пастью и понесла к другим львам.

"Затем в страшных кадрах львица обнажает свои острые клыки, прежде чем схватить камеру и уйти, зажав ее мощными челюстями. Львица идет по саванне, а GoPro все еще снимает вид из ее пасти, давая ошеломляющее представление о том, каково это — быть несчастной добычей", – пишет издание.

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По словам владельца камеры он испугался, что животное наглотается пластика, но звери лишь "попробовали на зуб" попавшееся им устройство, и не стали интересоваться его начинкой. Однако прежде, чем забрать потрепанную "камеру-жука" Гарри Влахос, которому принадлежит видеопродакшн о живой природе Замбии Bwana Jimmy Productions, ждал вместе со своим гидом полчаса, прежде чем звери потеряли к ней интерес.

"Когда я посмотрел отснятый материал, я был так счастлив, что камера записывала — и не просто небо, а фокусировалась на льве. Даже когда львица подняла ее и положила в пасть, вы все равно могли прекрасно видеть ее глотку. У льва определенно есть опыт съемок дикой природы", – сообщил хозяин снимавшего весь процесс устройства.

Напомним, гражданин Украины Саид Джавид вырастил на территории своего частного дома в Харькове африканского льва и там же содержит это взрослое хищное животное.