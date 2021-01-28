В Конгресс США внесли законопроект, предлагающий сделать округ Колумбию 51-м штатом

В нем проживают около 700 000 жителей, что превышает население таких штатов, как Вайоминг и Вермонт.

Группа демократов во главе с сенатором Томом Карпером внесла в Конгресс законопроект о предоставлении округу Колумбия статус штата (округ Колумбия – это по сути столица США Вашингтон, где находятся федеральные правительственные учреждения).

Об этом сообщает издание The Hill.

Впервые подобный законопроект вносили в 2013 году, чтобы предоставить жителям округа полномочия решать местные вопросы, а также обеспечить им представительство в Конгрессе.

"Это не вопрос республиканцев или демократов; это американский вопрос, потому что отсутствие справедливого представительства жителей округа Колумбия явно несовместимо с ценностями, на которых была основана эта страна", – заявил Карпер.

В округе Колумбия проживают около 700 000 жителей, что превышает население таких штатов как Вайоминг и Вермонт. Однако республиканцы утверждают, что придание округу статуса штата – это попытка демократов расширить свое влияние на Капитолийском холме за счет появления новых выборщиков (население округа Колумбия в основном поддерживало на выборах демократов).

Для того, чтобы округ Колумбия стал штатом, демократам необходима поддержка как минимум 10 республиканцев. Ко всему этому, президент Байден давно заявлял о своей поддержке этой идеи.

Призывы сделать округ Колумбия 51 штатом стали звучать громче после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января. У города, в отличие от штатов, нет своей Национальной гвардии, и поэтому в тот день не было возможности оперативно усилить охрану Конгресса.

Интересно, что мэр округа, Мюриэл Баузер, призывала сделать округ штатом еще штурма Капитолия, когда демократы готовились получить большинство в Сенате.

"Подобно миллионам американцев, проголосовавших по всей стране, и тысячам, которые организовались и проголосовали в (штате) Джоджия, мы готовы построить более совершенный союз – такой, в котором будут слышны все голоса, в котором мы будем работать вместе, чтобы 712 000 жителей округа Колумбия имели полный доступ к демократии", – сказала тогда Баузер.

Напомним, в 2016 году подавляющее большинство жителей федерального округа Колумбия в США проголосовали на референдуме за изменение административного статуса на штат.