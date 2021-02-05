В Гонконге будут учить шестилетних детей подрывной деятельности

Дети в начальных школах научатся петь и уважать гимн Китая, а также получат понимание четырех основных нарушений нового закона о безопасности, включая терроризм и сепаратизм

Административный район КНР, Гонконг, обнародовал противоречивые правила для своих школ, которые включают в себя обучение шестилеток подрывной деятельности и иностранному вмешательству в рамках новой учебной программы по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В июне 2020 года Пекин ввел закон о безопасности в Гонконге в ответ на несколько месяцев жестоких антиправительственных и антикитайских протестов годичной давности, в результате которых мировой финансовый центр стал на более авторитарный путь.

Рекомендации Бюро образования, опубликованные поздно вечером в четверг, показывают, что планы Пекина относительно полуавтономного Гонконга выходят за рамки подавления инакомыслия и нацелены в первую очередь на перестройку общества в соответствии с материковой частью, управляемой Коммунистической партией.

Учителя должны «четко указать, что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан, и что здесь нет места для дискуссий или компромиссов».

После протестов 2019 года, в которых многие из демонстрантов были подростками, китайские лидеры заинтересовались их перевоспитанием, чтобы укротить молодежь города и сделать ее лояльной к властям. В средних школах учащиеся узнают, за какой вид правонарушений может быть предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Глава Союза профессиональных учителей Ип Кин-юэн выразил беспокойство, что эти рекомендации вызовут «неуверенность, двусмысленность» у учителей и навяжут «ограничительный и подавляющий» стиль обучения, который не способствует развитию учеников и независимому мышлению.

Раймонд Йунг, бывший учитель, частично ослепленный снарядом во время протестов 2019 года, сравнил новые правила с «промыванием мозгов».

Некоторые правоведы заявляют, что формулировка закона широка и расплывчата, а круг действий, которые власти могут рассматривать как потенциальные угрозы национальной безопасности, неясен и изменчив.

Напомню, что 14 января в Гонконге был арестован 29-летний украинец, которого подозревали в помощи оппозиционерам.