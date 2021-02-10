В Саудовской Аравии дроны атаковали пассажирский самолет

Ответственность за нападение уже взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы

Пассажирский самолет был атакован дронами-беспилотниками в международном аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщениям, в результате атаки на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет. На фото, которое появилось в Сети, видна пробоина с обгоревшими краями в корпусе лайнера.

[ + – ] Пробоина в борту авиалайнера/Все фото: Al Arabiya Фото: Al Arabiya

Пожарные быстро затушили огонь. О пострадавших и погибших не сообщается. Однако вскоре после нападения ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

"Это нападение является ответом на продолжающиеся воздушные бомбардировки и жестокую осаду нашей страны", — сказал Йехия Сарий, лидер повстанцев, отметив, что хуситы считают аэропорт Абха военной, а не гражданской целью.

Полковник Турки аль-Малики, представитель Саудовской Аравии, заявил, что военными ранее были перехвачены и уничтожены два дрона с бомбами, запущенные со стороны Йемена. Аэропорт Абха неоднократно подвергался атакам йеменских повстанцев из-за близости к границе, за это время десятки людей были ранены и один погиб, однако никогда еще целью не являлся пассажирский лайнер. Саудиты обвиняют Иран в поставках ракет йеменским повстанцам, однако официальный Тегеран все отрицает.

[ + – ] Международный аэропорт Абха

Напомним, гражданская война в Йемене длится с 2014 года. Часть страны контролируют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а отдельные регионы – правительственные силы. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительственные силы. По данным ООН, продолжающаяся гражданская война позволила укрепиться в Йемене группировке ИГИЛ. Группы боевиков активизировали нападения как на правительственную армию, так и на повстанцев. Новый этап гражданской войны может способствовать возрождению и усилению террористов на земле Йемена.