Тысячи каталонцев требуют освободить рэпера Пабло Аселя: массовые протесты переросли в беспорядки

За несколько часов до своего задержания рэпер специально еще раз ретвитнул тексты песен, за которые его осудили.

Испанского рэпера-анархиста Пабло Аселя приговоренного к девяти месяцам тюремного заключения за твиты и тексты песен направленные против каталонских властей в частности и капитализма, как такового, в целом.

Как передает Reuters: "Тысячи протестующих захватили ряд улиц в Барселоне в ночь на среду, требуя освобождения рэпера, арестованного испанской полицией и приговоренного к тюремному заключению по обвинению в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи в текстах песен".

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В частности, Пабло Асель критиковал в своих треках неправомерные действия полиции, полицейское и праворадикальное насилие, а также бывшего монарха. Свой рэп он публиковал в соцсетях, в свободном доступе.

Как передает информагентство: "Акции протеста в поддержку рэп-исполнителя переросли в массовые беспорядки". В своем материале Reuters приводит хронологию произошедшего: "Асель, известный своими радикальными левыми взглядами, пропустил крайний срок в прошедшую пятницу, чтобы добровольно сдаться полиции и отбыть девятимесячный тюремный срок, по приговору, вынесенному еще в 2018 году".

"Асель был осужден за тексты песен и твиты, содержащие отсылки к баскской сепаратистской военизированной группировке ETA, в которой испанских судей сравнивали с нацистами, а также открыто называли бывшего короля Хуана Карлоса де Бурбона "боссом мафии", – рассказывает обозреватель Reuters.

Не пожелав сдаваться, в понедельник Асель со своими сторонниками забаррикадировался в одном из корпусов университета Лериды на северо-востоке Испании. Университет штурмовали более сотни полицейских, а операция по задержанию артиста завершилась успехом лишь на утро вторника.

Как отмечается в хронике событий, студенты, анархисты и прочие леворадикальные активисты "бросали в правоохранителей стулья", а также "успели опустошить в копов несколько огнетушителей, прежде чем офицеры с оружием и в защитных касках скрутили рэпера".

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"Победа будет за нами. Не забудем – не простим!", – кричал Асель, поднимая кулак вверх, когда его окружила и начала заламывать полиция. За несколько часов до своего задержания рэпер специально еще раз ретвитнул тексты песен, за которые его судили два года подряд. "Завтра это можете быть вы", – добавил рэпер в последнем твите, своим 125 тысячам подписчиков.

Уже после ареста Пабло Аселя заместитель премьер-министра Кармен Кальво заявила репортерам, что в Испании установлена демократия, и в стране не сажают людей в тюрьмы за вопросы, касающиеся свободы слова и ее выражения.

"На кадрах местных новостных каналов запечатлены тысячи людей, марширующих по центральным улицам Барселоны с лозунгами "Свободу Пабло Хазелю", – продолжило свое повествование информагентство.

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Как сообщается в материале, протесты прошли и "в ряде других городов Каталонии", однако самое ожесточенное противостояние с использованием "коктейлей молотова" было в Барселоне. Там протестующие дрались с полицейским спецназом, строили баррикады из горящих мусорных баков, мотоциклов, урн, и укрываясь за ними бросали в полицейских "всевозможные предметы". Полиция разгоняла протестующих "местами с применением резиновых дубинок и пенных снарядов".

По итогам акций гражданского неповиновения, закончившихся в ночь на среду 14 человек были арестованы. Сообщается также, что более 200 артистов, в том числе кинорежиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Джоан Мануэль Серрат, подписали петицию против тюремного заключения Аселя.