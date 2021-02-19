Неправильные и слишком дорогие: в Испании разразился скандал из-за дверей Бургосского собора

Критикам не понравилось изображение на дверях Святого семейства, а также их внушительная стоимость в миллион евро

В испанском городе Бургос обновили местный знаменитый собор, построенный еще 800 лет назад и поставили новые бронзовые двери. Однако, как оказалось, это было неверным решением. Об этом пишет Burgos Conecta.

На трех дверях изображены Дева Мария, Бог-Отец и Иисус в детстве. Двери заказали художнику Антонио Лопесу, который является обладателем художественной премии принца Астурийского в области искусств. Обошлись они 1,2 миллиона евро.

[ + – ] Новые двери Бургосского собора

В муниципалитете говорят, что профинансировали изготовление бронзовых дверей за счет пожертвований и государство к ним отношения не имеет, однако против них выступили местные жители, которые считают изображения на дверях "неправильными и кощунственными", ЮНЕСКО, в котором считают, что новые двери "испортили исторический вид собора" и критики, которые считают, что пору кризиса, вызванного пандемией коронавируса тратить более миллиона евро на двери, пусть даже и от именитого художника – в высшей степени безответственно.

[ + – ] Бургосский собор

Уже создана петиция, в которой требуют двери убрать. "Собор даже не отапливается, люди голодают, а церковники тратят 1,2 миллиона евро на двери?", — говорится в ней.

Окончательное решение о новых дверях будет принимать департамент культуры правительства Кастилии-и-Леон, испанского региона, в котором находится Бургос.

[ + – ] Старые двери Бургосского собора

"Это возможность связать город с будущим и войти в историю с этими новыми дверями, которые необходимы собору и которые будут символом единства и наследием для будущих поколений. Кто теперь может представить Лувр без его пирамиды или немецкий парламент без его стеклянного купола?", — говорят защитники.