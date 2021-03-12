В Италию вернули мозаику Калигулы, которая была найдена Муссолини и после украшала столик в Нью-Йорке

Мозаика, ранее украшавшая прогулочную барку римского императора, пропала после Второй мировой войны

В Италию вернули драгоценную мозаику, которая две тысячи лет назад украшала прогулочную барку римского императора Калигулы, известного своей жестокостью и любовью к роскоши. Об этом пишет La Repubblica.

Два роскошных корабля, на которых Калигула плавал по острову Неми, были подняты из-под воды во время археологической экспедиции, организованной в 1929 году диктатором Муссолини. Бенито был "очарован" древнеримской эпохой и отождествлял себя с императорами прошлого. Корабли были разграблены и затоплены после смерти Калигулы.

Мозаика была найдена на одном из них. Она украшала пол, кроме этого на кораблях Калигулы были залы для пиров и даже термы с горячей водой. Один из них был 73 метра в длину и 24 метра в ширину, второй – немногим меньше.

[ + – ] Корабли Калигулы, поднятые со дна озера Неми/Фото: ANSA

"Мозаика свидетельствует о том, насколько роскошными были эти имперские корабли. Они больше напоминали дворцы и чудом держались на воде. Калигула хотел показать величие своей империи с помощью этих суден", — сказал мэр Неми Альберто Бертуччи.

[ + – ] Предполгаемый вид одного из кораблей Калигулы

По приказу Муссолини корабли Калигулы переместили в специально построенный музей, однако они сгорели во время пожара в 1944 году. Считается, что их, отступая, подожгли нацистские войска. Мозаика уцелела, потому что незадолго до пожара ее отправили в Рим. После Второй мировой войны ее следы затерялись. Последний раз в Италии ее видели и фотографировали в 1955 году.

Однако, благодаря счастливой случайности, оказалось, что все это время она находилась в Нью-Йорке и украшала кофейный столик. Ею владела семья антикваров Фьоратти, которая, как сообщила Хелен Фьоратти, "совершенно легально" приобрела ее в Италии у местного историка.

[ + – ] Мозаика, украшавшая один из кораблей Калигулы, а позже - кофейный столик

Столик с драгоценной мозаикой служил им много лет, пока на выставке в магазине Bulgari в 2017 году эксперт по мрамору Дарио Дель Буфало не услышал, как две дамы обсуждают его книгу про мозаики и утверждают, что видели что-то подобное в доме у одной из своих подруг.

Оказалось, что они были правы и все это время семья Фьоратти ставила кофейные чашки на реликвию времен Калигулы. После экспертизы столик изъяли, провели его очистку и наконец вернули в Музей римских кораблей на берегу озера Неми.

Операция по возвращению возродила интерес к археологическим исследованиям в озере. Считается, что третий корабль Калигулы все еще покоится на дне. "Столетия под водой произошел обвал, и легендарная прогулочная барка могла оказаться под ним. Мы исследовали озеро с помощью гидролокатора, однако под скалу он проникнуть не мог", — сказал член городского совета Неми Эмилиано Бельмонте.

[ + – ] Мозаика в Музее римских кораблей/Все фото: La Repubblica

Легенды о затонувшем корабле с сокровищами существуют с XV века и местные рыбаки до сих пор иногда достают сетями римские артефакты со дна.