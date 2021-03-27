Прощание с танком: корпус морской пехоты США готовится к глубоким реформам

В корпусе морской пехоты Соединенных Штатов началась серия глубоких реформ, главным решением которой является полный отказ от танков.

Год назад началась серия глубоких реформ в корпусе морской пехоты США. Например, реорганизация стрелкового отделения – увеличение штата до 15 бойцов, перевооружение с карабина М4 на новейший М27 IAR и многое другое. Но самое серьезное – полный отказ от танков, говорится в Marine Corps Times.

Генерал морской пехоты США Дэвид Хиллари Бергер объясняет это следующим образом: сухопутная армия должна быть большой, тяжеловооруженной и смертоносной, в то время как морская пехота должна быть легкой и экспедиционной. Танкам нет места в этой концепции.

"Войну выигрывает армия, не морская пехота. Мы (морская пехота) побеждаем только в битвах". – Дэвид Хиллари Бергер.

Это было сказано генералом в сентябре 2020 года на ежегодной выставке Modern Day Marine Military Expo, а уже к декабрю 2020 морская пехота США отдала 323 танка из 452, которые были на штате корпуса. Оставшиеся 129 танков должны будут покинуть морских пехотинцев до конца 2023 года.

Роль танков в качестве огневой поддержки возьмут на себя ракеты большой дальности и артиллерия, насыщенная новейшими системами поиска и наведения.

В ходе накопления боевого опыта и серии военных игр к 2020 году была сформирована следующая тактика: отделения морской пехоты вплоть до пары взводов, то есть менее 100 человек, рассредоточатся на огромных расстояниях и будут вести бой на больших дистанциях за счет технологического превосходства в системах поиска и поражения. Фактически каждое отделение, а это 15 бойцов, будет иметь свой небольшой дрон и полную связь с операторами тяжелого вооружения.

И хотя это все выглядит красиво на бумаге, а где-то уже внедряется на практике (напомню, часть танков уже забрали), в 2021 году находятся смельчаки, которые поднимают вопрос о целесообразности таких решений.

Например, старший советник Центра стратегических и международных исследований полковник Марк Канчиан в своих статьях, публичных выступлениях и интервью для Marine Corps Times говорит следующее:

"Тот факт, что армия США 1965 года была предназначена для борьбы с советскими танковыми армиями в Европе, не помешал президенту (Линдону) Джонсону отправить ее во Вьетнам для борьбы с повстанцами".

По мнению полковника Канчиана, корпус морской пехоты может легко оказаться в ситуации, когда он ведет бой в одиночку, и прибытие сухопутной большой армии займет время. В таком случаи морпехи будут рады хотя бы одному батальону танков для поддержки.

И именно усиленный танковый батальон (это несколько десятков танков) Канчиан предлагает оставить в штате корпуса морской пехоты.

Дискуссии о необходимости танков в современной войне идут уже давно. Напомню, что Армия обороны Израиля еще в далеком 2005 году поднимала вопрос о сокращении количества танков и создании полностью "безтанковых" тяжелых боевых групп батальонного уровня. Точку в этих спорах тогда поставила Вторая ливанская война, случившаяся в 2006 году. Стало ясно, что танки по-прежнему нужны, — они, как и раньше, остаются мобильными бронированными единицами прорыва позиций противника и доминирования на выбранных направлениях. Возможно, корпусу морской пехоты США нужна своя "Ливанская война", чтобы прийти к таким выводам? Время покажет.