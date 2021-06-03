Американец три дня искал бриллиант на прииске для "идеального обручального кольца"

И Кристиану Лидену из штата Вашингтон посчастливилось найти желтый алмаз весом 2,2 карата

26-летний Кристиан Лиден из США хотел подарить своей девушке идеальное обручальное кольцо, а для этого ему требовался бриллиант. Он мог бы приобрести его в ювелирном магазине, но юноша решил, что это недостаточно романтично и отправился на его поиски. Об этом пишет Daily Mail.

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Кристиан из штата Вашингтон никогда не работал на прииске, но ради любви проехал почти три тысячи километров до штата Арканзас, где находится знаменитый Кратер Бриллиантов. Там, за 10 долларов в день все желающие могут попытаться найти драгоценный камень самостоятельно.

[ + – ] Найденный Лиденом желтый алмаз

Большинство не находят ничего, однако Кристиану и его другу – повезло. Они три дня копались в земле, пока не нашли уникальный желтый алмаз буквально под ногами.

"Я так разволновался, что попросил друга поднять алмаз с земли", — рассказал Кристиан. Вес алмаза составляет 2,2 карата и эксперты уже назвали его уникальным.

[ + – ] Найденный Лиденом алмаз

"Бриллиант мистера Лидена светло-желтый, треугольной формы и обладает металлическим оттенком. Как и большинство алмазов из парка, он содержит несколько вкраплений, что делает его единственным в своем роде", — сказал помощник управляющего парком Дрю Эдмондс.

Перед тем, как отправиться на поиски бриллианта, Лиден с другом сделали остановку в Йеллоустонском парке, где им посчастливилось найти несколько мелких сапфиров. Мужчина уже преподнес своей возлюбленной бриллиант в подарок и попросил выйти за него замуж. Теперь ему предстоит найти ювелира, который создаст из найденных камней по-настоящему особенное кольцо.

[ + – ] Кристиан Лиден и его девушка Дезире

Стоимость желтого алмаза – колеблется от 8500 до 59000 долларов, однако точную оценку ему может дать геммолог. В Кратере Бриллиантов только за 2021 год был найден 121 драгоценный камень. Однако большинство из них мелкие и мутные. Самый крупный алмаз, был найден в парке в прошлом году и весил 4,49 карата.