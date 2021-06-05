"Бородатая" Ваенга в образе монаха спела "Золотые купола", возмутив РПЦ (видео)

Пользователи соцсетей сравнили певицу с Кончитой Вурст. Как и победительница "Евровидения", Ваенга после своего выступления расплакалась.

Российская исполнительница Елена Ваенга подверглась осуждению церковников после того, как в образе православного монаха исполнила в эфире "Первого канала" песню Михаила Круга. Как сообщает Telegram-канал "Подъем", выступление певицы осудили в Русской православной церкви (РПЦ).

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Речь идет об участи Ваенги в одном из шоу на государственном телевидении, для которого она нацепила искусственную бороду и надела монашеские одеяния. Образ звезды российской эстрады, в котором она исполнила песню "Золотые купола", заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал "разменной монетой".

"Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве, — отметил представитель РПЦ.

[ + – ] Многие пользователи YouTube "не заценили" наряд певицы Фото: Скриншот

С некоторой долей негатива к церковному образу певицы отнеслись не только в РПЦ, но и поклонники певицы. В комментариях под записью номера Ваенги в YouTube многие пользователи позитивно отзывались о ее творческих способностях, однако зачастую отмечали, что надевать рясу и цеплять искусственную бороду было лишним. А некоторые и вовсе сравнивали исполнительницу с победительницей "Евровидения-2014" Кончитой Вурст.

[ + – ] Некоторые пользовали сравнивали Ваенгу с Кончитой Вурст Фото: Скриншот

Некоторые пользователи, однако, выступлением остались довольны.

Следует отметить, что ранее Московская прокуратура отправила видеоклип российского репера Моргенштерна (Morgenshtern) и музыканта DJ Smash к песне "Новая волна" на экспертизу, на основании которой планируется оценить, не оскорбляет ли ролик чувства верующих. В ролике артисты появляются в костюмах, похожие на одеяния католических священников. В видеоряде также присутствуют намеки на наркотические вещества, а в тексте упоминается алкоголь.