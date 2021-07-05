Пробудился грязевый вулкан: на Каспии произошел мощный взрыв (видео, фото)

Первоначально предполагалось, что случилась авария на буровой платформе.

Поздно вечером 4 июня в Каспийском море возле побережья Азербайджана произошел мощный взрыв и пожар. Сначала в соцсетях написали о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR и власти страны это опровергли.

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"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме", – говорится в сообщении компании.

Некоторые эксперты полагали, что взрыв мог произойти не на платформе, а на танкере. Но в Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO) быстро сообщили, что ни на одном их судне взрыва не было.

Около полуночи огонь практически потух.

Сразу после взрыва представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов предположил, что причиной взрыва мог стать грязевой вулкан, но через час он удалил это свое сообщение.

Однако утром, 5 июля, SOCAR сообщила, что причиной взрыва на Каспии стал вулкан. Речь идет о грязевом вулкане на острове Дашлы (Каменный), расположенном примерно в 30 км от побережья. Извержение произошло естественным образом. Огонь уже потух, никакой нефтяной инфраструктуры поблизости нет.

МЧС Азербайджана отправило на место пожара вертолет. Ведомство подтвердило, что на острове Дашлы произошло извержение грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя.

«Вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», — заверили в МЧС АР.

К предполагаемому месту взрыва направлено судно с сотрудниками SOCAR, которые определят точную причину случившегося.

Напомним, к западу от полуострова Юкатан в Мексике на поверхности океана разгорелся пожар в результате ЧП, которое произошло на подводном газопроводе Pemex. Там произошла утечка газа около 5.15 утра 2 июля.