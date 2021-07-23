Экологическая катастрофа в Забайкалье: радиационное заражение грозит городу в РФ (фото)

Масштабное наводнение месяц назад уничтожило радиоактивный в деревне Балей. Теперь жители жалуются на металлический привкус во рту, химический запах и зуд с сыпью.

В России, в Забайкальском крае назревает экологическая катастрофа. Из-за сильных ливней 17 июня с мелких рек в реку Балей пошел вал воды, когда дамба переполнилась, ее прорвало и большая вода разрушила могильник радиоактивных отходов, а также затопила незаконсервированные карьеры и шахты. Об этом пишет "Настоящее время".

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При чем, радиоактивный могильник находился буквально вплотную к жилым домам, а песок с месторождений часто использовали в качестве строительного материала. Еще до наводнения, крупнейшего за последние 60 лет, 25% домов в Балее было заражено радоном, а содержание мышьяка, свинца и цинка в почве было сильно превышено.

[ + – ] Затопленные окрестности города Балей

После наводнения жители села Ундино-Поселье и города Балей люди жалуются на металлический привкус во рту, химический запах, зуд и сыпь на местах контакта с водой. Также они рассказали, что в близлежащих деревнях погибли все насекомые.

"Мухи прямо гудели роем. Мы не травили их, было не до этого. Спать негде, вода, ил, уехали на ночь. Приходим утром: подоконники полны мертвыми мухами. Если насекомые погибали, то людям как? Вода-то к нам шла с зараженного Балея, мы этого боимся. Ждали, что приедет Роспотребнадзор, какие-то комиссии по экологии, возьмут какие-то пробы воды, но никто не приехал. Только 6 июля нам удалось отправить пробы воды на анализы, ответа нет пока. Везде стоит какой-то химический запах. Жить можно ли здесь теперь?", — рассказала Елена, жительница села Ундино-Поселье.

"У нас затопило все. И запах непонятный, похожий на медицинский, второй месяц в подполье стоит вода, – рассказала жительница Ундино-Поселья Любовь Киберева и отметила, что денег и возможности у нее с мужем уехать нет.

Еще 6 июля Роспотребнадзор взял пробы воды, но результатов жители города так и не дождались. В этом районе уже полтора века ведется разработка крупнейшего в России золотого месторождения, в советские времена здесь работало секретное предприятие по добыче радиоактивного тория, а сейчас строится новая фабрика по кучному выщелачиванию золота.

"У нас много колодцев, но вода в них непригодна для питья, результатов проб почвы еще нет: мы сдавали анализы на тяжелые металлы. Запах в воздухе очень стойкий. По дорогам проехать невозможно", — рассказала еще одна жительница села.

Кроме этого жители жалуются, что они не могут добиться от властей компенсаций. По их словам треть жителей, подававших заявление, в списки на выплаты не попали, хотя комиссия подтверждала повреждение домов. Жительнице Поселья Марии Барановой в выплатах и вовсе комиссия отказала, потому что в момент наводнения ее с семьей не было дома.

"Все покрыто илом. Когда мы убирали дом, во рту был металлический привкус. У всех началось расстройство желудка, хотя воду мы пили привозную. На коже были высыпания, зуд был сильный несколько дней. Но раз не было нас в доме на момент наводнения и не прописана я тут – значит, нам ничего не положено, решили власти", — рассказала женщина.

Что известно про город Балей

Городок Балей с населением чуть более 11 тысяч жителей вырос на месте одного из старейших в России золотых месторождений, давшего за 20-й век 400 тонн золота государству. Весь Забайкальский край занимает пятое место по добыче драгоценного металла в РФ. Также Балейский район известней экологическими проблемами. Из земли здесь выходит радиоактивный газ радон. А земля загрязнена свинцом (превышение допустимых значений в 1,9–6,3 раза), мышьяком (в 30–500 раз), цинком (в 1,1–4,3 раза), сурьмой (в 7,3–51,8 раза) и другими опасными для жизни человека химическими элементами: их концентрация превышает нормы в десятки, а в некоторых случаях в сотни раз.

Такие данные в научной работе "Геохимическая характеристика почв наиболее загрязненной части Балея" 2021 года приводят инженер Института химии ДВО РАН Никита Маркин и доктор геолого-минералогических наук ИГУ Алексей Корольков.

После работы советских предприятий "Балейзолото" и секретного предприятия №1084 по производству ториевой руды, разрабатывающего монацитовые россыпи, в основном, в микрорайоне Новотроицк, остались экологически опасные объекты. Это затопленные шахты с радиоактивными отходами, два открытых карьера, наполненные цианистыми растворами, куда сливаются канализационные воды, и шламонакопители – свалка производственных отходов.

В 2004 году золотое месторождение выкупило предприятие Highland Gold, принадлежащее "Руссдрагмету". Совместно с канадской корпорацией Barrick Gold они создали ООО "Тасеевское". Лицензия на разработку золотых россыпей и руды для этих компаний продлевается автоматически каждый год. Основная проблема в том, что "хвосты" после разработок золотых россыпей и руд и экотоксиканты, их сопровождающие, золотодобытчики оставляют, не рекультивируя земли, иначе говоря, бросают загрязненными и непригодными к использованию. А сейчас в Новотроицке началось строительство фабрики по кучному выщелачиванию, которая будет экологически опасным способом отрабатывать золото, оставшееся "хвостах" и отвалах. Местные жители против, но сейчас им даже нельзя выходить на акции протеста, якобы из-за пандемии коронавируса.

Кроме золота в Балейском районе была обнаружена россыпь радиоактивных минералов монацитов. Их отработка на секретном производстве в середине прошлого столетия шла на протяжении 15 лет. А оставшийся после работ монацитовый песок брали для производства штукатурки, которую использовали здесь при строительстве домов из шлакоблоков. Рекультивация земель была проведена только в 2013–2015 годах. Но большая часть домов, в строительстве которых применяли монацитовый песок, так и стоят, в них живут люди – никаких работ по дезактивации не проводилось.