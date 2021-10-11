Власти Британии отреагировали на статью журналистов о краже формулы AstraZeneca

Представитель премьера заверил журналистов, что власти очень серьезно относятся к подобным обвинениям, но какие-либо детали раскрывать не стал из-за работы разведки.

После публикации статьи The Sun о подозрениях со стороны британской службы безопасности в отношении кражи российскими шпионами формулы вакцины AstraZeneca, британское правительство отказалось от комментариев. Однако Даунинг-стрит "чрезвычайно серьезно" воспринимает заявления, касаемо обвинений в краже интеллектуальной собственности и обвинений в кибератаках. Как сообщает BBC, официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона не подтвердил утверждения о том, что источники в "спецслужбах" имеют доказательства причастности агентов российских спецслужб к похищению формулы оксфордской вакцины против коронавируса.

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"Мы очень серьезно относимся к любым таким обвинениям в краже интеллектуальной собственности и кибератаках. В прошлом мы уже говорили о подобных попытках. Но, как и следовало было ожидать, я не буду комментировать вопросы, касающиеся разведки", — отметил представитель.

Реакция России

В свою очередь, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время эфира на Times Radio заявил, что история с кражей оксфордской формулы "является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха". Дмитриев также добавил, что у Росси не было необходимости красть британскую вакцину, поскольку AstraZeneca уже передала ее технологию компании "Р-Фарм" для разработки данной вакцины в России.

Ранее сообщалось, что было опубликовано заявление команды "Sputnik V", в котором говорится, что статья британского таблоида "не имеет никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы".