Apple удалила Коран из китайского App Store по требованию властей

Одно из самых популярных приложений для чтения Корана исчезло из китайского App Store. Ни компания, ни власти не раскрывают точную причину решения.

Приложение Quran Majeed доступно для пользователей по всему миру, это одно из самых популярных приложений среди мусульман, сообщает BBC.

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Якобы приложение содержало незаконный религиозный контент.

"Согласно Apple, наше приложение было удалено из китайского App Store, потому что оно содержит контент, для которого нужна дополнительная документация от официальных лиц Китая", — говорится в заявлении компании-разработчика. По информации PDMS, создавшей это приложение для чтения Корана, у него около миллиона пользователей на территории Поднебесной, а по всему миру — 35 млн.

Властей Китая обвиняют в пренебрежении правами человека и даже в геноциде уйгуров, этнического меньшинства, которое живет в Синьцзян-Уйгурский автономном районе и по преимуществу исповедует ислам.

В этой связи Apple сообщила, что "обязана действовать в рамках местных законов, и что порой возникают разногласия с правительствами".

Однако неизвестно, какие именно правила Apple нарушила в Китае, который остается одним из крупнейших рынков для компании из Купертино (Калифорния). К тому же, цепочка поставок комплектующих для линейки устройств iPhone, Mac, Apple Watch и пр. очень зависит от китайских производителей.

Американские политики обвиняют гендиректора Apple Тима Кука в лицемерии. Он часто критикует политику США, но ничего не говорит о Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Китай и США обменялись санкциями из-за репрессий против уйгуров в Синьцзяне. Китайская сторона ввела санкции против должностных лиц США и потребовала не вмешиваться во внутренние дела Пекина.