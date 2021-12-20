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Тайфун "Рай" на Филиппинах: число жертв достигло около 400 (фото)

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тайфун, стихия, шторм, Филиппины
тайфун Рай

Около полумиллиона людей покинули свои жилища из-за катаклизма. Без вести пропавшими считаются 56 человек.

Число погибших из-за тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375, о чем свидетельствует отчет полиции. Данные могут обновляться, пишет Reuters.

Из-за такого количества жертв тайфун признан одним из самых смертоносных, когда-либо обрушившихся на Юго-Восточную Азию.

Известно и о количестве раненых — их уже около 500, 56 человек пропали без вести.

тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах
последствия тайфуна Рай
тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах
последствия тайфуна Рай
тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах
последствия тайфуна Рай
тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах
тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах
тайфун Рай на Филиппинах, шторм на Филиппинах

Большинство смертей, о которых сообщила полиция, произошло в центральном районе Висайских островов, где находятся места для дайвинга в провинции Бохол, одном из самых популярных туристических направлений, а также в регионе Карага на северо-востоке Минданао.

Сейчас продолжаются спасательные работы, а в наиболее пострадавшие регионы доставляют еду и воду, людям оказывают медицинскую помощь.

"Мы все еще оцениваем ущерб, но он огромен", — заявил министр обороны Делфин Лоренцана.

Издание отмечает, что тайфун Рай возродил воспоминания об опустошении, которое зафиксировали на Филиппинах в 2013 году — тогда страну накрыл тайфун Хайян, в результате которого погибли 6300 человек.

Президент Родриго Дутерте пообещал выделить около 2 миллиардов песо (40 миллионов долларов) на помощь в восстановительных работах.

Ранее Фокус писал, что несколько островов Филиппин приняли на себя основной удар от разрушительного тайфуна "Рай" на прошлой неделе.