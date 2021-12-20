Тайфун "Рай" на Филиппинах: число жертв достигло около 400 (фото)

Около полумиллиона людей покинули свои жилища из-за катаклизма. Без вести пропавшими считаются 56 человек.

Число погибших из-за тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375, о чем свидетельствует отчет полиции. Данные могут обновляться, пишет Reuters.

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Из-за такого количества жертв тайфун признан одним из самых смертоносных, когда-либо обрушившихся на Юго-Восточную Азию.

Известно и о количестве раненых — их уже около 500, 56 человек пропали без вести.

[ + – ] последствия тайфуна Рай [ + – ] последствия тайфуна Рай [ + – ] последствия тайфуна Рай

Большинство смертей, о которых сообщила полиция, произошло в центральном районе Висайских островов, где находятся места для дайвинга в провинции Бохол, одном из самых популярных туристических направлений, а также в регионе Карага на северо-востоке Минданао.

Сейчас продолжаются спасательные работы, а в наиболее пострадавшие регионы доставляют еду и воду, людям оказывают медицинскую помощь.

"Мы все еще оцениваем ущерб, но он огромен", — заявил министр обороны Делфин Лоренцана.

Издание отмечает, что тайфун Рай возродил воспоминания об опустошении, которое зафиксировали на Филиппинах в 2013 году — тогда страну накрыл тайфун Хайян, в результате которого погибли 6300 человек.

Президент Родриго Дутерте пообещал выделить около 2 миллиардов песо (40 миллионов долларов) на помощь в восстановительных работах.

Ранее Фокус писал, что несколько островов Филиппин приняли на себя основной удар от разрушительного тайфуна "Рай" на прошлой неделе.