Amazon удалил критические отзывы о сборнике речей Си Цзиньпина

Руководство компании пошло на такой шаг, чтобы иметь возможность продолжать свой бизнес в Китае. При этом критические отзывы все еще доступны на англоязычной версии сайта.

Сайт Amazon удалил рейтинг, комментарии пользователей, а также рецензии на книгу "О государственном управлении" генсека КНР Си Цзиньпина. Власти страны направили соответствующий запрос в Amazon. Об этом сообщает Reuters.

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Со стороны Китая с 2018 года регулярно поступают запросы в Amazon на удаление того или иного контента, связанного с политикой. В 2019 году руководство гиганта ритейла согласилось с требованиями, чтобы иметь возможность вести бизнес в стране.

Критические отзывы и рейтинг исчезли с китайской версии сайта, но локализация Amazon, доступная для всего остального мира, все же содержит некоторые критические оценки. Вместе с тем, 74% всех отзывов — с пятью звездами.

Что за книга Си Цзиньпина?

Труд лидера КНР "О государственном управлении" насчитывает два тома, он переведен на 24 языка, купить книгу могут жители 160 стран мира.

Ознакомившийся с книгой на английской версии Amazon отмечают, что она читается как документ для внутреннего пользования, и что перед вначале стоит узнать кое-что об истории КНР и марксистских движениях прошлого века. Это не автобиография, а сборник речей и объяснений методов управления. Си Цзиньпин рассказывает в книге о борьбе с коррупцией, реформах, социальной и оборонной политике.

[ + – ] Скриншот отзыва на сайте Amazon.

"Читается как одобренная партией литература. Ожидал содержательного анализа подходов Си Цзиньпина к управлению, достижениям и вызовам, стоящим перед Китаем в 21 веке. Вместо этого читается как одобренное партией чтиво, в котором сохранилась риторика времен Холодной войны", — отмечает один из пользователей.

[ + – ] Скриншот отзыва на сайте Amazon.

"Ничего выдающегося. Просто сборник пропагандистских агиток. Очень разочарован", — пишет еще один читатель с ником Amazon Customer.

Ранее Фокус сообщал, что гражданам Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру. Во время траура по "Великому солнцу нации" жителям КНДР даже в случае смерти члена семьи не разрешается громко плакать. Тело покойника нужно выносить из дома только по окончании траурного периода. Не говоря уже о днях рождения, которые тоже нельзя отмечать в эти дни.