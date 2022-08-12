Одна из кавказских республик готова к восстанию против России

Жители Ичкерии готовы к восстанию, они ждут только нужных политических предпосылок. Об этом заявил спикер добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в марафоне "Несокрушимая страна" в эфире "5 канала".

По его словам, революция там произойдет сразу, как только мир признает Ичкерию.

Котел кипит. Уже места, чтобы этот пар вырвался, нет. Он в любой момент может взорваться. Революция должна быть контролируемой. Если она будет контролируема, то все пойдет очень хорошо. И пока что наши руки связаны из-за политического недоразумения., потому что нас не признают. И как только это произойдет, у нас будет восстание. Потому что у нас есть люди, у нас есть информация, у нас есть люди, которые готовы уже сегодня вести боевые действия ", – заявил Ислам Белокиев.

Месяц назад украинские нардепы предложили признать государственный суверенитет Ичкерии. Проект постановления №7551 появился в Верховной Раде 11 июля по инициативе нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко и избранника из межфракционного объединения "За свободный Кавказ" Мусы Магомедова. Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Чтобы покорить чеченский народ, кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего муртада рамзана кадырова, который продолжает политику террора. Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены, Северодонецк и десятки других городов в Украине), были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов", – написал народный избранник.

И если обернуться и взглянуть на историю, то станет очевидно, что не одна Ичкерия готова к революции и свержению деспотического путинизма.

Сугубо формально, Россия является федерацией, это вытекает даже из официального названия – РФ. В федеративных отношениях со столичным центром находятся 83 региона (не считая незаконно аннексированных). Среди них – 21 республика и 4 автономных округа, которые являются формами национально-государственного самоопределения нерусских народов. По меньшей мере, пятая часть населения РФ как раз – не россияне, а представители крупного "букета" из более 190 народов.

Российский этнофедерализм – наследие СССР и первых постсоветских лет, когда в стране еще не успел сформироваться новый деспотический режим. Республики РФ в 1990-х смогли добиться немалого: приняли декларации о государственном суверенитете, ввели должности президентов, боролись за более широкие полномочия в отношениях с федеральным центром. Чечня и Татарстан вообще провозгласили независимость, и возвращение их в орбиту своего влияния стоило Москве больших усилий.

В истории коренных народов РФ это был маленький период государственного возрождения. Тогда повысился статус их языков (признанных в республиках государственными наравне с русским), в достаточно либеральных условиях развивались культура и религия. А еще свободно работали национальные политические партии и общественные организации.

С приходом путинизма первый удар Кремль нанес не по соседям РФ, а по национальным субъектам федерации. Права республик были сильно урезаны, а положения еще первого федерального договора (1992) фактически растоптаны. Национальные партии – запрещены, должности президентов республик – упразднены, государственные языки республик – фактически изъяты из сферы образования под прикрытием "добровольности" их изучения.

Путин за установленные ими якобы "искусственные" национальные границы – как между советскими республиками, так и внутри федеративной России. Неуважение диктатора к границам, ставшим в 1991 году межгосударственными, мы и другие страны остро ощущаем на себе. Но его пренебрежение также и к русскому федерализму осталось для всего мира в тени бурной наружной активности. Под предлогом "укрупнения" в России ликвидировали 6 автономных национальных округов, и этот процесс продолжается.

С точки зрения путинской идеологии "русского мира", полиэтничность и федерализм – это болезни, которые лечатся русификацией и централизацией. Особенно учитывая планы поглощения Россией новых территорий, "инородность" которых также требует времени и усилий на "переваривание" империей.

Но почему целые народы подчинились путинскому деспотизму и геополитическим амбициям? Было ли со стороны порабощенных народов сопротивление путинизму?

Бесспорно, сопротивление было. Начиная с форм вооруженной борьбы, как на Северном Кавказе, и завершая мирными акциями гражданского неповиновения в Поволжье и Сибири.

Однако в это время внимание мира было приковано не к национальным активистам, а к "общероссийской" демократической оппозиции. Кремлевской пропаганде удалось погасить интерес международного сообщества к национальным движениям, навешивая на них ярлыки ваххабитов, террористов, националистов.

На фоне полного умолчания репрессии и террор Москвы против сторонников национального суверенитета и культуры были несомненно более грубы, чем против сторонников Навального.

[ + – ] Удмуртский ученый Альберт Разин пикетирует здание Государственного совета Удмуртии. Через мгновение он совершит акт самосожжения. Ижевск, 2019 год

Еще перед началом российской агрессии против Украины национальные движения в РФ были разгромлены. Часть активистов оказалась за решеткой, кого-то убили или покалечили "при невыясненных обстоятельствах", другие прекратили общественную деятельность или были вынуждены бежать за границу.

Эта война вызвала в Украине и мире аллергию на все российское. В то же время, имея дело с врагом напрямую, украинцы вынуждены глубже его узнать. И мы узнали больше также о народах РФ, встречая на своей земле их представителей – как вызывающих ненависть оккупантов, так и эмигрантов, искренне болеющих за ВСУ.

[ + – ] Одиночный пикет татарского активиста Искандера Ясавеева в поддержку Олега Сенцова. Казань, 2018 год

Полномасштабная российская агрессия против Украины резко обострила национальный вопрос в России. Путин бросает народы в горнило войны; уже не скрыть, что "нацменов" погибает непропорционально много по сравнению с русскими. Около полугода Дагестан сохраняет первенство среди субъектов федерации по количеству погибших в Украине участников так называемой "спецоперации". Среди отдельных народов России колоссальные потери несут прежде всего буряты.

Национальный фактор в войне настолько возрос, что в России уже начали создавать "национальные батальоны", воюющие против Украины под флагами своих республик. После стольких лет репрессий и террора – неслыханный пример заигрывания с местным патриотизмом.

[ + – ] Завербованные Россией боевики башкирского батальона им. Доставалова с национальным флагом

Кремлю удобно воевать с украинцами руками порабощенных народов. Мобилизуя провинцию, Путин "бережет" российских жителей мегаполисов, способных создать властям проблемы в медиа и на центральных площадях страны. В противоположность аборигенам социально отсталых регионов финансовая мотивация идти на войну для москвичей и питерцев явно недостаточна. Поэтому, несмотря на ощутимую нехватку личного состава, в России не объявляют общую мобилизацию.

В то же время, утилизируя на войне молодых мужчин с Кавказа и Забайкалья, Путин решает стратегическую задачу уменьшения полиэтничности и сворачивания федерализма в России. Путем фактического этноцида малых народов.

Кроме всего прочего, российская пропаганда еще и намеренно подсвечивает роль чеченцев и бурят, направляя, прежде всего, на них, а не на этнических русских, гнев и ненависть украинцев. На фоне диких инородцев репутация россиян отбеливается для продвижения в Украине панславянского концепта русского мира. И наоборот, сожжение мостов между украинцами и порабощенными народами России должно сделать невозможным их сотрудничество в деле развала империи.

Война – это зло, это смерть. Это тысячи изуродованных жизней…

Но как раз война открыла для народов "окно возможностей", чтобы раз и навсегда расстаться с империей. Путинская авантюра дорого обходится России. Экономика страдает от санкций, семьи военных постоянно получают похоронки, репутация государства на международной арене полностью разрушена. "Вторая армия мира", которая долгое время была страхом для соседей, оказалась шокируя слабой. Все это увеличивает шансы на начало турбулентных действий в России, следствием которых может стать полный либо частичный ее распад.

Уже 11 марта 2022 г. премьер-министр эмиграционного правительства Татарстана в США Вил Мирзаянов призвал татар бороться за независимость республики.

8 мая в Варшаве, а 22-24 июля в Праге состоялись Форумы свободных народов России. Накануне активисты башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений объединились в Лигу Свободных наций. Нынешнюю Неделю порабощенных народов Лига отметила проведением митингов в нескольких городах США и мира.

Несмотря на тотальное подавление инакомыслия, снова поднимают голову национальные движения внутри РФ. В марте Украину публично поддержал Совет старейшин эрзянского народа в Мордовии, а также Конгресс айрат-калмыкского народа в Калмыкии.

Недовольство постепенно проникает в самый сердечник имперской политики – в армию. И сообщения, вроде того, что 500 бурят разорвали контракты с Минобороны и вернулись в Улан-Удэ из-за нежелания воевать в Украине – только первые ласточки. Вполне возможно, что созданные Путиным "национальные батальоны", как и многие "ветераны спецоперации", скоро будут задавать очень неудобные вопросы политикам и добиваться справедливости привычным им способом – оружием.

Украина больше не имеет никаких юридических и моральных обязательств перед Россией по суверенитету или территориальной целостности. Принципы цивилизованного сосуществования с нами Москва растоптала первой. Инициативы украинских парламентариев, вроде проекта Постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, не должны удивлять. Напротив, Киев должен еще больше вкладываться в поддержку борьбы порабощенных Кремлем народов.

И Ичкерия — одна из первых республик, не прогнувшаяся под путинизмом, не желающая подчиняться деспотическому режиму Путина и его чеченских прихлебателей. Свободный народ Ичкерии не желает быть рабами и "пушечным мясом" в геополитических прихотях Путина.

Это первые "ласточки", но тенденция прогнозируема – кровожадному режиму Путина скоро конец, а с этим концом — и начало распада империи.