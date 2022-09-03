В США полицейские целый день гонялись за мужчиной, который угнал самолет и угрожал терактом

Частный самолет, который угонщик поднял в небо, целый день кружил над городом в штате Миссисипи, а пилот угрожал направить его в здание супермаркета.

В городе Тупело (штат Миссисипи, США) мужчина угнал самолет и угрожал совершить теракт, похожий на тот, который произошел 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает AP.

Мужчина, возможно — сотрудник аэропорта (по информации журналистов) угнал частный самолет Beechcraft King Air C90A. Около 5 часов утра в субботу 3 сентября авиамашина начала кружить в небе над небольшим городом Тупело.

Онлайн-служба отслеживания полетов показала, что самолет в течение нескольких часов бесцельно кружил в небе. Самолет пролетал над Тупело более трех часов, а затем направился в более отдаленные от города регионы.

Угонщик не предъявлял никаких требований и только угрожал врезаться самолетом в супермаркет Walmart.

Полиция отреагировала и оперативно эвакуировала сотрудников супермаркета и его посетителей.

Лишь через некоторое время стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Угнанный самолет приземлился к северо-западу от Рипли, штат Миссисипи, на борту находился только пилот. Его взяли под стражу. Полиция и федеральные агентства пытаются выяснить мотивы действий мужчины.

Губернатор города Тейт Ривз сообщил, что никто из жителей не пострадал.

Напомним, в США бездомный американец угнал самолет. 51-летний Кельвин Кокс забрался в легкий одномоторный самолет Piper Super Cub, поднял его в воздух, однако не справился с управлением и разбился.

Фокус также писал о том, что французский пенсионер поджег аэроклуб, угнал самолет, разбился в Альпах, но остался жив. 62-летний Андре Мишлен был членом планерного клуба Versoud, расположенного недалеко от Гренобля. Однако по неизвестным причинам, он поссорился с руководством клуба и даже начал угрожать своим бывшим коллегам.