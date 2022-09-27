Мужчина справился с медведем, который проник на территорию дома (видео)

На видеозаписи мужчина вовремя сориентировался и нашел способ отпугнуть зверя, который прятался в сарае на территории возле дома. Этим он спас себя, находившуюся рядом женщину и домашних питомцев.

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В Сети появилось видео, на котором женщина и мужчина, выгуливающие собак, неожиданно встречаются с медведем гризли. Мужчина не пытался убежать, чтобы не привлечь внимание хищника, а кричал на него и даже ударил хищное животное по голове. Видеозапись этого случая в минувшую среду опубликовал пользователь TikTok Anthonymooren174.

На видеозаписи мужчина бьет зверя, похожего на бурого медведя, который, судя по всему, прятался в сарае на территории, прилегающей к дому. Стоящая рядом женщина выглядела испуганной, когда увидела выпрыгнувшего из сарая косолапого.

Но мужчина вовремя сориентировался и нашел способ отпугнуть медведя, чем спас находившуюся рядом женщину и домашних питомцев.

[ + – ] Мужчина кричал и издавал звук с помощью подручных предметов, чтобы отпугнуть зверя.

На видео мужчина бьет животное, которое, очевидно, пыталось на него наброситься. Но неожиданный удар и крики, по-видимому, его испугали и остановили. Медведь в конечном итоге убежал.

Мужчина, судя по всему, не получил повреждений во время встречи с лесным хищником. В опубликованном ролике не сообщается, где произошел этот случай. Перед публикацией журналисты обратились к автору поста, чтобы узнать больше, о том, что произошло.

[ + – ] Видео нападения на людей дикого медведя гризли.

Вместе с тем, ролик, размещенный на видеохостинге, набрал уже больше 33 млн просмотров.

Случай, очевидно, имел место возле сарая рядом с домом, что в очередной раз свидетельствует о том, насколько важно ограждение и другие средства защиты жилища в регионах, где водятся медведи.

В некоторых американских штатах и провинциях Канады медведи нередко заходят на территорию домовладений.

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