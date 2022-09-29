Подозревают в шпионаже: Черногория высылает сотрудников российского посольства

Следствие ведут в отношении двух местных жителей, трех десятков живущих в стране россиян и шестерых российских дипломатов, которых решили выслать из страны.

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В Черногории проходят обыски у людей, которых подозревают в работе на российскую разведку, сообщает местное издание Vijesti. В ходе обысков были изъяты "предметы, представляющие интерес для следствия".

Несколько источников в правоохранительных органах рассказали журналистам, что следствие ведут в отношении двух граждан Черногории, шестерых сотрудников посольства РФ и нескольких граждан России. ​​По данным Рobjeda, под подозрением оказалось около 30 россиян, которые временно проживают в Черногории.

Вскоре Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата шестерых сотрудников российского посольства, их ожидает депортация из страны.

В российской посольстве в Подгорице заявили, что "из-за враждебных действий властей республики" деятельность консульского отдела посольства РФ в Черногории приостановили на неопределенный срок.

Часть международной операции

Специальная государственная прокуратура сообщила, что во время обысков никто не был задержан. Однако премьер-министр Дритан Абазович объявил об аресте нескольких человек.

"Акция была запланирована немного раньше и началась прошлой ночью, — сказал он. — Несколько человек были арестованы сегодня утром".

По данным СМИ, операция организована Агентством национальной безопасности и проводилась она по распоряжению Специальной государственной прокуратуры.

При этом собеседники в правоохранительных органах Черногории говорят, что сегодняшняя акция является частью международной операции.

Официально в АНБ не ответили на запрос о том, правда ли, что несколько человек были арестованы по подозрению в шпионаже.

Что известно о подозреваемых?

Источники утверждают, что, по данным АНБ, один из подозреваемых — сотрудник государственной администрации — более десяти лет работает на российские спецслужбы, входя в большую группу. Все члены группы уже известны.

Среди подозреваемых бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Радомир Секулович, который занимал эту должность во времена существования в 2003-2006 годах государственного союза Сербии и Черногории. На дипломатической службе он проработал более 30 лет, начав карьеру еще в бывшей Югославии.

[ + – ] В 2016 году в Черногории сорвалась попытка госпереворота, в организации которого обвинили россиян

Напомним, в октябре 2016 года, когда страна добилась вступления в НАТО, в Черногории произошла попытка государственного переворота. В его организации объявили граждан Сербии и России, при этом сербский премьер Александр Вучич поспешил снять с себя ответственность. Он заявил, что в Сербии арестовали еще нескольких "опасных групп", вовлеченных в подготовку переворота. По словам Вучича, они действовали в координации с иностранцами. СМИ в организации заговора обвинили Москву.

Суд Черногории признал организаторами мятежа двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова (по другим данным — Моисеева). Следствие считает их сотрудниками ГРУ.

19 мая 2016 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Черногории к организации Североатлантического договора. В тот же день Россия пригрозила "ответить" Черногории за вступление в НАТО.