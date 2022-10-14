Польша провоцирует США на применение ядерного оружия, — Лукашенко

Белорусский политик назвал главную, по его мнению, страну, которая делает ставку на ядерный удар. По его словам, ядерное оружие должно находиться на тех складах, где оно сейчас, так как перемещение повлечет за собой цепную реакцию.

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Белорусский политик Александр Лукашенко в беседе с западными журналистами на саммите Содружества заявил, что США не стоит плясать под дудку "обезумевших политиков" в том, что касается ядерного оружия. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал главную, по его мнению, страну, которая делает ставку на ядерный удар.

"Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия", — заявил белорусский лидер, призвавший Запад не поддаваться на это.

"Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", — посоветовал Лукашенко.

По его мнению, ядерное оружие должно находиться на тех складах, где оно находится сейчас, поскольку его перемещение, например, в Польшу, повлечет цепную реакцию — последуют ответные шаги. Лукашенко считает, что этого нужно избежать, "успокоиться и сесть за стол переговоров".

Напомним, что Польша договаривается с США о совместной программе применения ядерного оружия. Такая инициатива предусматривает, что на территории стран НАТО, участвующих в программе, может быть размещено ядерное оружие, в т.ч. и самолеты с ЯО.

Ранее Фокус сообщал, что Путин готовит ядерный удар из Беларуси. При таким развитии событий Киев может быть уничтожен за считаные минуты.