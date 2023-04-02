"Неуместно и невовремя": во Франции министра раскритиковали за фото для Playboy

Фотография Марлен Скьяпа, которая работает в министерстве с 2017 года, украсила обложку журнала, где также было опубликовано ее интервью на 12 страниц.

Related video

Французский министр Марлен Скьяпа подверглась резкой критике со стороны однопартийцев из-за того, что ее фото опубликовали на обложке журнала Playboy. Об этом сообщает CNN.

Фотография Марлен Скьяпа, которая работает в министерстве с 2017 года, украсила обложку журнала, где также было опубликовано ее интервью на 12 страниц. В нем чиновница рассуждает о правах женщин и ЛГБТ-сообщества.

Для обложки журнала министр социальной экономики сфотографировалась в белом платье.

Скьяпа давно выступает в защиту прав женщин и в 2017 году была назначена главой нового Министерства гендерного равноправия. Ее усилиями был принят закон, предусматривающий выписку штрафов на месте за сексуальные домогательства, в тех случаях когда женщин освистывают, кричат им в след или преследуют на улицах.

Внешний облик министра раскритиковала, среди прочих, и премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она назвала это "неуместным, особенно в нынешнее время".

Сама Скьяпа ответила на упреки критиков словами о том, что борьба женщин за право контролировать свое тело происходит везде и всегда.

Напомним, что актриса Брук Шилдс пожаловалась на свою мать, заставляющую ее сниматься в эротике в детстве. В 11-летнем возрасте Брук сыграла роль малолетней проститутки, а в 10 лет – снялась для Playboy. Теперь ее дочки называют это детской порнографией.

Руководство Playboy решило провести перезапуск журнала в качестве альтернативы OnlyFans.