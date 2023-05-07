Под охраной Росгвардии: Прилепин вышел из комы после покушения, — росСМИ

Пропагандист пришел в сознание утром 7 мая после того, как медики были вынуждены его перевести в медикаментозный сон. Палату с Прилепиным, по словам журналистов, тщательно охраняют бойцы Росгвардии.

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Писатель-пропагандист Захар Прилепин, на которого 6 мая было совершено покушение, уже пришел в себя в больнице. Об этом написало росмедиа ТАСС в воскресенье, 7 мая со ссылкой на слова депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрия Кузнецова.

По информации депутата, который лично посетил Прилепина, пропагандисту диагностировали осколочный перелом ног и контузию.

"Захар Прилепин, который сегодня пришел в себя после теракта, уже шутит. Прогнозы врачей оптимистичные", — рассказал он журналистам.

Сейчас писатель-пропагандист находится в больнице Нижнего Новгорода под опекой медиков и охраной Росгвардии. Утром 7 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что врачи вывели Прилепина из искусственной комы.

В свою очередь росмедиа SHOT 7 мая написало о том, что происходило в первые минуты после взрыва автомобиля, в котором Прилепин ехал с водителем.

По их информации, Прилепин сразу после взрыва был в сознании — он держал в руке телефон. До приезда медиков один из очевидцев инцидента принес пропагандисту одеяло.

Напомним, 6 мая глава ГУР Кирилл Буданов высказался о покушениях на пропагандистов РФ. Он заявил, что в его ведомстве продолжат работать над ликвидацией россиян.

В субботу, 6 мая, в районе Нижнего Новгорода в России подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице. Позже выяснилось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.