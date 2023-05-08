Организовал ликвидацию Че Гевары: умер легендарный боливийский спецназовец

Гарри Прадо Сальмон возглавил группу боливийских спецназовцев, которые тренировались и финансировались США. Сын генерала сказал, что для его отца главным свершением в жизни стал вклад в превращение вооруженных сил в демократический и правовой институт.

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В возрасте 84 лет скончался Гарри Прадо Сальмон, который возглавлял группу боливийских спецназовцев, которые тренировались и финансировались США. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Sky News.

Группа сначала состояла из 120 человек, впоследствии ее состав уменьшился до 22-х. Эти люди похитили кубинского предводителя Эрнесто Че Гевару и убили его в Боливии.

В 1981 г. Прадо Сальмону случайно попал в хребет коллега-офицер, после чего генерал вынужден был использовать инвалидное кресло. Сын генерала сказал, что для его отца главным свершением в жизни стал вклад в превращение вооруженных сил в демократический и правовой институт. Прадо скончался в возрасте 84 лет. По данным СМИ, в последнее время у него были проблемы с почками.

Напомним, в 2000 году журнал Time включил Че Гевару в списки "20 героев и икон" и "Ста важнейших персон 20-го века".

Знаменитый во всем мире двухцветный портрет Че Гевары анфас стал символом романтического революционного движения. 8 октября на Кубе в память об Эрнесте Че Геваре отмечают День героического партизана.

Сегодня, 8 мая, появилась информация, что бывший работник кардиологического отделения клиники Charite в Берлине был задержан по подозрению в убийстве двух пациентов.