За минным терроризмом против Украины и Азербайджана стоят одни и те же силы

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Хотя Азербайджан осенью 2020 сумел освободить основную часть своей суверенной территории в результате Второй Карабахской войны, армянская сторона, под прикрытием военного контингента РФ, продолжает минирование этих земель. Как отмечал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в письме на имя Генсека ООН, Армения незаконно доставляет в Азербайджан и устанавливает в массовом порядке на его территории новые мины. Письмо сопровождалось документальными доказательствами того, что тысячи недавно обнаруженных в Карабахе мин произведены в Армении в 2021 г. – то есть уже после того, как по итогам войны официальный Ереван подписал обязательство полностью прекратить огонь и все военные действия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после войны на территории азербайджанского Карабаха, находящейся под контролем военного контингента РФ, шел широкомасштабный процесс минирования. Все эти мины были обнаружены.

"На вопрос, каким образом мины производства Армении 2021 г. там оказались, российские миротворческие силы не могут ответить по сей день", — отмечает Алиев.

В вышеупомянутом письме Джейхуна Байрамова на имя Генсека ООН говорится о продолжении Армении формирования новых боевых позиций на территории Азербайджана, где временно размещен контингент Российской Федерации, а также ведении инженерно-фортификационных работ и в этом контексте установления большого количества мин. Присутствие этого контингента существенно ограничило работы по разминированию.

Армяне использовали не только российские мины, но и изготовили много собственных копий. Представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев указывает на ереванскую компанию "Айк-Мек", которая в течение многих лет производила оружие и боеприпасы для вооруженных сил Армении, включая наземные мины, в том числе и те, которые Азербайджан обнаруживал на своей территории, начиная с августа 2022 года.

Из разрозненных армянских источников относительно этой компании вырисовывается следующая картина:

● Согласно данным Межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ за 2015 г., компания "Айк-Мек" тогда занималась разработкой и производством мин и зарядов к ним. В оружейной сфере она работает с 2004 г. и базируется в Ереване на территории завода "Электрон".

● По свидетельству главного инженера ООО "Электрон" Сергея Джагиняна, завод в начале 90-х резко поменял профиль и начал производить по заказу Минобороны Армении гранаты и мины. Сейчас предприятие также работает исключительно на заказы Минобороны РА.

● Сам "Электрон" давно принадлежит россиянам. 2 ноября 2002г. было принято постановление правительства РФ о подписании протоколов между Россией и Арменией "о передаче в собственность Российской Федерации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Армения". При этом четко не указывалась ни цена передаваемых объектов, ни перечень этих предприятий. Однако 6 лет спустя ОАО "Электрон" было названо среди армянских предприятий, задействованных в реализации военно-экономического сотрудничества в рамках Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ.

● В апреле 2011 г. экс-премьер Армении Грант Багратян, рассказывая изданию "Грапарак" о соглашении Армении с РФ "Имущество в счет долга", отметил: "Это было только для Роберта Кочаряна проблемой укрепления своей власти… Мы имеем дело с масштабной коррупцией, осуществленной режимом Кочаряна" (экс-президент Армении – ред.). Позже Yerevan Today писал о приезде Путина в Ереван в связи с заключением соглашения "Имущество в счет долга" с правительством Кочаряна.

● Кочарян – единственный из крупных политиков Армении имеет личные отношения с Путиным. Сам он описывал их как "очень искренние, откровенные, прямые… я почувствовал какую-то химию между нами". Cпикер кремлевского диктатора в свою очередь назвал Кочаряна "большим другом России". Через месяц после начала полномасштабной агрессии против Украины руководимый Кочаряном парламентский блок "Айастан" осудил "вопиющие явления антироссийских настроений в некоторых странах", а в августе 2022г. в Ереване были расклеены листовки с эмблемой блока "Айастан", буквой Z и надписями: "Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия".

Круг замкнулся: ереванский военный завод, подаренный изуверу, уничтожающему украинцев, массово производит орудия "минного терроризма" против азербайджанцев.