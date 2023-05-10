"Священный день": в МИД России сравнили День Европы с Холокостом (видео)

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии представителем европейских реваншистов, которые хотят отомстить Москве "за своих нацистских предков". По ее словам, 9 мая — якобы священный день для большинства украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский специально ввел День Европы накануне празднования российского "дня победы". Такое мнение выразила cпикер МИД России Мария Захарова на брифинге 10 мая, который транслировался в YouTube.

При этом Захарова назвала 9 мая "священным днем для подавляющего большинства украинцев".

"Другого дня для Европы из 365 дней в году просто не нашлось. Чтобы понять глубинный замысел такой подмены, достаточно посмотреть на официальных лиц, приехавших, с позволения сказать, на это как бы празднование", — продолжила она.

Далее представитель МИД вспомнила о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Она является представительницей европейских реваншистов и стремится просто отомстить нашей стране за своих нацистских предков и разгромное поражение, которое они потерпели 78 лет назад", — сказала Захарова.

Далее спикер поинтересовалась, можно ли было "такое устроить с Холокостом".

"Взять, переименовать, переписать, сказать, что не было отменили, переиначили… Но ведь память тех, кто спасал не менее важна памяти тех, кто стал жертвами палачей, от которых спасали?" — спросила она.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин не приехал на парад в Москве и не поздравил президента России Владимира Путина с днем победы 9 мая.

А украинский секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на то, что военный парад в Москве в честь дня победы в этом году был самым коротким за последние 80 лет.