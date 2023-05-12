Делали на заказ: авиакомпания потеряла протез ноги и не хочет платить его владельцу (фото)

Майкл Уильямс последовал протоколу авиакомпании в попытке получить компенсацию за утерянный протез и другие предметы, но в итоге получил чек всего на 600 долларов, чтобы покрыть стоимость утраченной одежды.

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Майкл Уильямс, инвалид из Сент-Луиса, штат Миссури (США), заявил что авиакомпания American Airlines якобы потеряла его протез ноги. Об этом пишет Fox News.

Кроме этого компания отказалась вернуть ему деньги за потерянную алюминиевую ногу, ее оценивают в 26 000 долларов.

"Вы не можете так поступать с инвалидами: Просто сказать: "Эй, мы потеряли что-то ваше, но не собираемся платить за это", — рассказал пострадавший.

По его словам, он передал чемодан с пометкой "хрупкий" с конечностью внутри сотруднику авиакомпании на регистрации перед посадкой на рейс из Индианаполиса в Шарлотт по пути домой в 2020 году. Но когда он приземлился в Сент-Луисе, бесценный протез, который специально подгонялся под его тело, так и не был доставлен.

"Меня спустили вниз по лестнице к выдаче багажа. Я сижу там и жду, пока мой багаж снимут, а его так и не снимают", — добавил Майкл.

Потерянный протез стоил 26 650 долларов Фото: New York Post

Уильямс последовал протоколу авиакомпании в попытке получить компенсацию за утерянный протез и другие предметы, но в итоге получил чек всего на 600 долларов, чтобы покрыть утраченную одежду.

Через несколько недель мужчина связался с American Airlines по поводу возмещения ему стоимости потерянного протеза.

"У нас нет достаточных доказательств или свидетельств, что протез был на борту, поэтому мы не собираемся оплачивать его стоимость", — заявил представитель компании.

С тех пор Уильямс нанял адвоката для ведения переговоров от своего имени. Он сказал, что потерянный протез стоил 26 650 долларов.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).

Также ранее сообщалось, что в США вылет самолета был отложен из-за огромного роя пчел. Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению насекомых. Пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.