Евровидение-2023: Сунак "разочарован" решением касательно выступления Зеленского

Британский премьер отверг опасения организаторов "Евровидения" о том, что обращение президента Украины якобы "политизирует" конкурс. Его позицию также разделили другие британские консерваторы.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью в финале конкурса "Евровидение", который пройдет 13 мая в Ливерпуле. Об этом пишет издание Sky New со ссылкой на пресс-секретаря Риши Сунака.

"Премьер-министр считает, что президенту Зеленскому было бы уместно выступить на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза", — заявил официальный представитель Сунака.

Сообщается, что Риши Сунак также отверг аргумент EBU о том, что выступление президента Украины якобы может "политизировать" конкурс.

"Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и сами Евровидение признали это в прошлом году, когда справедливо отстранили Россию от участия в конкурсе", — сказал спикер Сунака.

Отметим, отказ Зеленскому в обращении на песенном конкурсе вызвал недовольство еще нескольких британских политиков.

Так, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что было бы "правильно" разрешить Зеленскому обратится к людям в рамках "Евровидения". Политик также указал на то, что мероприятие должно было проходить в Украине, однако его пришлось перенести в Ливерпуль из-за российской агрессии.

Подобное мнение высказал в Twitter британский депутат-консерватор Дамиан Грин, исполняющий обязанности председателя межпартийного комитета по культуре.

"Зрители выразили свои чувства в прошлом году, проголосовав за Украину, и остальная Европа должна уважать это", — написал Грин.

Напомним, что по данным The Times, Владимир Зеленский хотел выступить на финале "Евровидения 2023", однако ему запретили EBU и телеканал BBC. Решение было основано на опасениях, что появление президента Украины может политизировать конкурс.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление The Times, отметив, что Владимир Зеленский не планировал выступать с речью во время песенного конкурса "Евровидение-2023" и не обращался к его организаторам.